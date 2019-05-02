Экс-министр экономики: Государство по своей сути плохой менеджер

После волны разговоров вокруг идеи создания из ГП "Кыргыз темир жолу" акционерного общества началась новая дискуссия - по поводу сотрудничества с Китаем. Ранее идея создания акционерного общества понравилась не всем - в частности, депутатам Жогорку Кенеша. В частности, депутат Рыскелди Момбеков высказал мнение, что руководитель такого предприятия не будет в полной мере нести ответственность за свои деяния. Об этом редакции VB.KG заявил сам народный избранник.

Самое главное, по словам депутата, генеральный директор такого предприятия не будет госслужащим, что само по себе приведет к негативным последствиям.

- К руководителю частной компании государство уже не сможет вменить 304 статью УК (злоупотребление должностным положением). Вот бывший глава "Кыргызалтына" Дилгер Жапаров 200 миллионов незаконно перевел, и ему дали только 3 года колонии поселения, - сказал депутат.

С мнением нардепа Момбекова категорически не согласился экс-министр экономики Арзыбек Кожошев, которого редакция VB.KG попросила прокомментировать слова депутата.

По словам экс-чиновника, государство по своей сути плохой менеджер.

- В экономически развитых странах уже давно применяют практику делегирования своих полномочий в частные руки, и это приносит свои плоды. Единственное, само государство должно владеть контрольным пакетом акций. Только в таком случае можно будет контролировать процесс. Тем более, если мы предприятие полностью отдадим в частные руки, то цены всех товаров автоматически взлетят верх. На сегодняшний день раз предприятие "Кыргыз темир жолу" является банкротом, то просто необходимо применять радикальные меры. Держать его в таком состоянии дальше уже нельзя, - сказал он.

Арзыбек Орозбекович убежден, что менеджер такого АО будет лично заинтересован в успехе предприятия, так как будет владеть определенным пакетом акций.

- Перспективы железнодорожного сектора у нас очень маленькие. Длина дорог в сумме небольшая, и парк вагонов очень устарел. Единственное, когда главой был Нариман Тюлеев, то он немного поднял предприятие на новый уровень. Сейчас мы находимся в ЕАЭС и пользуемся едиными таможенными тарифами. Все это должно подталкивать нас идти в ногу со временем. К примеру, контрольный пакет акций казахстанской авиакомпании "Астана Эйр" принадлежит государству. Остальная часть – бизнесменам из Англии. И что вы думаете? В Центральной Азии это одна из самых успешных компаний. Там полностью за менеджмент отвечают англичане и делают они это крайне успешно. При этом государство держит все на контроле, - добавил Кожошев.

Отметим, ранее генеральный директор ГП "Кыргыз темир жолу" Каныбек Абдыкеримов в парламенте заявил, что предприятие планируют сделать акционерным обществом. Концепция проекта находится уже на согласовании с министерствами и ведомствами.

"АО позволит привлечь инвестиции. Кроме того, мы считаем, что такой вид собственности - наиболее эффективная форма менеджмента", - сказал Абдыкеримов.