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Против охранника Атамбаева Дамира Мусакеева возбуждено уголовное дело

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- Бакыт Стамов
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В военной прокуратуре подтвердили заведение уголовного дела в отношении экс-главы 9-й службы ГКНБ и телохранителя экс-президента Алмазбека Атамбаева Дамира Мусакеева.

По данным ведомства, данное преступление зарегистрировано в ЕРПП.

- Ему предъявлено обвинение по статье 320 "Злоупотребление должностным положением". На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Ведется следствие, - проинформировали в прокуратуре.

В свою очередь представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что Дамира Мусакеева абсолютно необоснованно подозревает в злоупотреблении служебным положением.

"Уголовное дело касается распределения служебных квартир между сотрудниками государственной охраны. Квартиры служебные и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло. Более того, по словам наших юристов, все претензии к Дамиру Мусаекееву не имеют юридической перспективы. Поэтому мы считаем, что дело явно носит политическую подоплеку. Всем уже понятно, что в исполнении команда "зачистить" окружение экс-президента, нейтрализовать всех, кто не предал Алмазбека Атамбаева и продолжает оставаться в Форуме!", - опубликовало ИА tuz.kg ее эмоциональное заявление.

Также пресс-представитель СДПК и Алмазбека Атамбаева сообщила, что экс-президент вернулся из краткосрочного отпуска в ночь с 4 на 5 февраля и сейчас находится в Кыргызстане.

"Я подтверждала информацию отдельным СМИ, которые просили комментарий. Но видимо, стоит и здесь написать, дабы положить конец кривотолкам. Можете спать спокойно!", - предложила она.


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URL: https://www.vb.kg/376660
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, злоупотребление, ОАЭ, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, уголовное дело, экс-президент, Дамир Мусакеев
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