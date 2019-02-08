Ролевые игры судей, или чем можно соблазнить Фемиду

Ему все равно. Асылбек всем рулит, пишите ему.
- Отечественная судебная система видела многое. Совершенно фантастические освобождения – когда доказанные преступления оправдывались, а преступники с легкостью выходили на свободу. К сожалению, случаев, когда судей благодарят за справедливые, честные решения – намного меньше. Сегодня же, несмотря на декларируемые реформы в судебной системе, складывается ощущение, что закон и суды живут в параллельных вселенных, - так начал свое обращение к общественности и президенту Сооронбаю Жээнбекову соратник Александра Рябушкина Тилек Усупов.
По его мнению, до прохождения "точки невозврата" беспринципности отечественной судебной системы осталось всего ничего.
- Уважаемый Сооронбай Шарипович. Вряд ли вам расскажут об этом ваши помощники, поэтому таким вот публичным образом вынуждены довести до вашего сведения следующую информацию: 29 января 2019 года Свердловским районным судом и судьей Алмазом Касымбековым принято совершенно беспрецедентное решение в отношении гражданина Кыргызской Республики Александра Рябушкина. Ничего подобного за 28 лет судебной практики независимости нашего государства не было. Скажу иначе - Рябушкина арестовали по статье, по которой никогда никого не арестовывали и уж тем более не держали три месяца в СИЗО.
Чтобы не утруждать вас долгими юридическими подробностями, скажу лишь, что это внутрихозяйственный спор, который, как говорится, яйца выеденного не стоит. Но, видимо, всем судьям по этому делу и представителю гособвинения настолько интересно держать Рябушкина в заключении, что их даже не интересует, что обвинения были несправедливыми. И что даже тот ущерб, который определила Счетная палата, уже давно возмещен.
При этом суд совместно с представителями гособвинения продолжают тратить бюджетные деньги налогоплательщиков на совершенно бессмысленную и беспрецедентную затею – повторюсь, удерживать из-за внутрихозяйственного спора человека за решеткой.
Сооронбай Шарипович, чтобы не быть голословным, предлагаю - юридический отдел аппарата президента может поинтересоваться у Алмаза Касымбекова – судьи Свердловского райсуда, Эмилбека Каипова – судьи Первомайского суда, Керезбека Есекеева, Нурлана Черикова – судей Бишкекского горсуда, Качыке Эсенканова, Кенешбека Токтомамбетова, Шерали Камчыбекова – судей Верховного суда следующим:
Господин президент, Сооронбай Шарипович! Вступив на пост главы государства, вы начали по масштабам уникальную для Кыргызстана кампанию – борьба с коррупцией, зачистка от нечистых на руку деятелей правоохранительной и судебной систем.
И дай Бог, если все ваши замыслы исполнятся.
Но есть все основания полагать, что в системе крутятся определенные персоны, которые, ссылаясь на близость к вашей семье, воротят немыслимые дела. В одном из своих заявлений вы сказали, что очень много после вашего избрания президентом появилось "родственников", "друзей". Вы на всю страну высказали мнение, что таких людей нужно выявлять и сажать.
Господин Жээнбеков, уважаемый наш президент. Обратите свое внимание на беспрецедентную ситуацию с задержанием и арестом Александра Рябушкина. И, возможно, вы и сможете выявить тех, кто дискредитирует ваше и имя вашей семьи.
А мы, граждане Кыргызстана, по-прежнему верим, что все задуманные реформы, которые должны сломать гнилые участки в правоохранительной, следственной, судебной системах, с вашей помощью воплотятся, - резюмировал Усупов.