Ролевые игры судей, или чем можно соблазнить Фемиду

- Отечественная судебная система видела многое. Совершенно фантастические освобождения – когда доказанные преступления оправдывались, а преступники с легкостью выходили на свободу. К сожалению, случаев, когда судей благодарят за справедливые, честные решения – намного меньше. Сегодня же, несмотря на декларируемые реформы в судебной системе, складывается ощущение, что закон и суды живут в параллельных вселенных, - так начал свое обращение к общественности и президенту Сооронбаю Жээнбекову соратник Александра Рябушкина Тилек Усупов.

По его мнению, до прохождения "точки невозврата" беспринципности отечественной судебной системы осталось всего ничего.

- Уважаемый Сооронбай Шарипович. Вряд ли вам расскажут об этом ваши помощники, поэтому таким вот публичным образом вынуждены довести до вашего сведения следующую информацию: 29 января 2019 года Свердловским районным судом и судьей Алмазом Касымбековым принято совершенно беспрецедентное решение в отношении гражданина Кыргызской Республики Александра Рябушкина. Ничего подобного за 28 лет судебной практики независимости нашего государства не было. Скажу иначе - Рябушкина арестовали по статье, по которой никогда никого не арестовывали и уж тем более не держали три месяца в СИЗО.

Чтобы не утруждать вас долгими юридическими подробностями, скажу лишь, что это внутрихозяйственный спор, который, как говорится, яйца выеденного не стоит. Но, видимо, всем судьям по этому делу и представителю гособвинения настолько интересно держать Рябушкина в заключении, что их даже не интересует, что обвинения были несправедливыми. И что даже тот ущерб, который определила Счетная палата, уже давно возмещен.

При этом суд совместно с представителями гособвинения продолжают тратить бюджетные деньги налогоплательщиков на совершенно бессмысленную и беспрецедентную затею – повторюсь, удерживать из-за внутрихозяйственного спора человека за решеткой.

Сооронбай Шарипович, чтобы не быть голословным, предлагаю - юридический отдел аппарата президента может поинтересоваться у Алмаза Касымбекова – судьи Свердловского райсуда, Эмилбека Каипова – судьи Первомайского суда, Керезбека Есекеева, Нурлана Черикова – судей Бишкекского горсуда, Качыке Эсенканова, Кенешбека Токтомамбетова, Шерали Камчыбекова – судей Верховного суда следующим:

Чем же так мотивировано их решение отправить человека на три месяца под арест, когда, повторюсь, даже определенный Счетной палатой ущерб возмещен?

Господин президент, Сооронбай Шарипович! Вступив на пост главы государства, вы начали по масштабам уникальную для Кыргызстана кампанию – борьба с коррупцией, зачистка от нечистых на руку деятелей правоохранительной и судебной систем.

И дай Бог, если все ваши замыслы исполнятся.

Но есть все основания полагать, что в системе крутятся определенные персоны, которые, ссылаясь на близость к вашей семье, воротят немыслимые дела. В одном из своих заявлений вы сказали, что очень много после вашего избрания президентом появилось "родственников", "друзей". Вы на всю страну высказали мнение, что таких людей нужно выявлять и сажать.

Господин Жээнбеков, уважаемый наш президент. Обратите свое внимание на беспрецедентную ситуацию с задержанием и арестом Александра Рябушкина. И, возможно, вы и сможете выявить тех, кто дискредитирует ваше и имя вашей семьи.

А мы, граждане Кыргызстана, по-прежнему верим, что все задуманные реформы, которые должны сломать гнилые участки в правоохранительной, следственной, судебной системах, с вашей помощью воплотятся, - резюмировал Усупов.