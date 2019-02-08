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Драка сотрудников прокуратуры и милиции в Балыкчы. Дело передано в ГСУ ГКНБ

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики завершена служебная проверка по факту произошедшего инцидента между работниками прокуратуры города Балыкчи и ОБДД ОВД г.Балыкчи, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что в ночь на 23 декабря 2018 года в г.Балыкчи произошла драка с участием сержанта ОБДД ОВД и отдельных работников прокуратуры г.Балыкчи, в результате которой сотрудник ОБДД ОВД был госпитализирован в городскую больницу.

Данный инцидент был зарегистрирован в КУП за №1092, и в отношении участников отмеченного происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам собранных материалов по факту нанесения телесных повреждений в тот же день возбуждено уголовное дело по статье 305 "Превышение должностных полномочий с применением физического насилия или угрозы его применения" УК Кыргызской Республики.

Уголовное дело передано в ГКНБ Кыргызской Республики по Иссык-Кульской области, в настоящее время оно находится на стадии расследования.

Кроме этого, в ходе служебной проверки просмотрены видеозаписи, зафиксированные на служебном видеорегистраторе (нагрудная видео-камера) сотрудника ОБДД ОВД, где прослеживаются незаконные действия как со стороны сотрудников ОБДД ОВД, так и со стороны работников органов прокуратуры г.Балыкчи.

Учитывая, что в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320-(Злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Кыргызской Республики, материал проверки зарегистрирован в ЕРПП ГП КР и передан в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации досудебного производства.

Вместе с тем отмечаем, что за нарушение действующего законодательства и локальных актов органов прокуратуры Кыргызской Республики, выразившееся в совершении действий, порочащих честь и дискредитирующих звание работника прокуратуры, прокурор г.Балыкчи, старший помощник прокурора и стажер-помощник прокурора г.Балыкчи Иссык-Кульской области приказом Генерального прокурор республики освобождены от занимаемых должностей.


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URL: https://www.vb.kg/376665
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, драка, Кыргызстан, массовая драка, Генеральная прокуратура, ГКНБ, прокуратура
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