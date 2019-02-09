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Верховный суд оправдал Бекболота Талгарбекова

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- Бакыт Стамов
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Решением Верховного суда экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, находящийся в заключении, был оправдан по обвинению в насильственном захвате власти. Об этом редакции VB.KG сообщил глава Комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, Талгарбеков ранее был осужден по 295 статье УК КР (насильственный захват власти) и 299 статье (Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды).

- Суд оправдал его полностью по 295 статье УК КР, оставив в силе разжигание межрегиональной вражды. Как вы помните суммарно Талгарбеков должен был отсидеть 14 лет, но теперь только 5 лет. А с учетом того, что это было решение Верховного суда, то теперь он имеет право на условно-досрочное освобождение, - сказал Аргымбаев.

Вместе с тем правозащитник выразил убежденность, что и по второй статье Бекболот Талгарбеков должен был быть оправдан.

- 299 статья также высосана из пальца, как и 295 статья. Думаю, судьи оставили ее, чтобы прикрыть деяния тех представителей правоохранительных органов, которые занимались фальсификацией доказательств обвинения. Но мы все равно будем добиваться справедливости, чтобы всех их рано или поздно привлекли к ответственности. Ведь следствие, да и сами судебные процессы прошли с грубейшими нарушениями. К примеру, уголовные дела вели под грифом "секретно", взяв даже с адвокатов расписку о неразглашении. Суды также шли в закрытом режиме. Все это делалось и делается с одной целью. Чтобы общественность не увидела, на чем обвинение построила свои обвинения, - добавил правозащитник.

Напомним, 12 мая 2016 года лидеры объединения "Народный парламент" Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев и Марат Султанов были задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в приготовлении к захвату власти.

В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека вынес приговоры в отношении них. Талгарбеков и Колубаев были осуждены на 14 лет заключения в колонии, Султанов приговорен к 10 годам лишения свободы. Гособвинение просило для подсудимых от 16 до 18 лет.


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URL: https://www.vb.kg/376667
Теги:
Верховный суд, заключенные, правозащитники, Уголовный кодекс, Кыргызстан, политика, межнациональная вражда, Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев, Сапар Аргымбаев, Марат Султанов
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Комментарии
Мирбек
09.02.2019, 11:20

Это что получается? Теперь конторе не ловить за попытку насильственного захвата власти? Власть эта ей Богу делает ужасные вещи в попытке врагов собрать экса и натравить на него. Огромная работа псу под хвост. 

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эже
09.02.2019, 11:23

Смысл чекистам ловить переворотчиков, если их вскоре отпускают и те, могут легко отомстить? Власть сама рубит сук на котором сидит.

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эржигит уулу Мадемир
09.02.2019, 13:18

Туура эле чечим кабыл алыныптыр! 

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