Погода
$ 69.70 - 69.90
€ 78.65 - 79.85

Кто из чиновников заработает миллионы на новых паспортах для кыргызстанцев?

569  5
- Марина Осипова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Только-только кыргызстанцы выдохнули от различных "лигласов" и прочих международных сомнительных бизнес-деятелей, которые так и норовили заработать на нас, как в республику очень тихо, практически незаметно пришла компания с весьма неприятной репутацией.

И ладно бы, выпускай эта компания на частном уровне, скажем, туалетную бумагу. Но нет. Речь идет об одном из базовых пунктах национальной безопасности – паспортах граждан Кыргызстана.

Так, победителем конкурса на закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения была признана компания ЗАО "Гарсу Пасаулис" (Литва).

По условиям конкурса победитель должен напечатать 1 миллион 579 тысяч 750 бланков.

Что известно об этой компании?

Ну, во-первых, у "Гарсу Пасаулис" контракт с Государственной налоговой службой на печать акцизов на алкоголь и табак на сумму в $16.8 млн до 2021 года.

Ну и, теперь, выигранный конкурс на изготовление биометрических паспортов.

А ведь именно на этом – изготовлении паспортов, "Гарсу Пасаулис" и заработала себе дурную славу на мировом рынке.

Еще в 2017 году международное информационное агентство Reuters опубликовало результаты серьезного расследования. В материале "Как заработать миллионы, продавая паспорта Африке" была раскрыта схема, как компания Semlex, принадлежащая Альберту Каразивана (Albert Karaziwan) переводила на оффшорные счета миллионы долларов. Фигурирует в расследовании президент Конго, родственнику которого и принадлежит компания, куда отчислялись 60$ с каждого паспорта.

Кстати, скандальность ситуации придает и то, что сумма, которую предложил Каразиван, чуть ли не в два раза выше, чем паспорта США или Евросоюза - $185.

В расследовании также указывается, что Semlex получал контракты благодаря политическим связям или попросту платя коррумпированным чиновникам. Причем тут "Гарсу Пасаулис"?

А при том, что это дочерняя компания Semlex, и точно также принадлежит Альберту Каразивана.

Отметим, что ГРС заложила 1,2 миллиарда сомов на покупку бланков для биометрических паспортов.

При этом предложение "Гарсу Пасаулис" оказалось, по сути, самым дорогим. В ноябре 2018 года свои предложения заявили пять компаний: Muhlbauer ID Services GmbH - 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов; Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750 сомов; ЗАО "Гарсу пасаулис" - 940 миллионов 150 тысяч сомов; IDEMIA France SAS - 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.

Но совершенно удивительным образом в ходе конкурса некоторые заявки по совершенно надуманным причинам были отклонены. Другие кандидаты действительно не проходили по требованиям.

А результат сегодняшний мы знаем - "Гарсу Пасаулис" с нехорошей репутацией и самой большой стоимостью изготовления биометрических паспортов стала победителем этого конкурса.

Что думают по этому поводу в Совбезе Кыргызской Республики? Госкомитете нацбезопасности? Неужели этим ведомствам такая вот картина кажется совершенно нормальной? И кто из руководства ГРС мог лоббировать интересы "Гарсу Пасаулис" и г-на Каразивана?

Нелицеприятные факты о прошедшем конкурсе и о том, чем его результаты могут обернуться для Кыргызстана - в наших следующих материалах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376668
Теги:
ГКНБ, ГРС, СМИ, коррупция, паспорт, правительство, безопасность, Кыргызстан, совбез, скандал, Гарсу Пасаулис, Алина Шаикова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тихий
09.02.2019, 14:02

Нужно-же ободрать людей,набить свои карманы.Когда вы уже нажрётесь до заворотка кишок?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
09.02.2019, 14:04

Интересно как скоро возбудят уголовное дело. Ведь из статьи явно просматривается нанесение заведомого ущерба бюджету и гражданам КР.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
09.02.2019, 14:12

Ничего удивительного в этом нет. Почти все тендеры выигрывают аферисты, которые потом делятся с кыргызскими чиновниками.

Можно просто брать любой тендер, брать ответственных за этот тендер и расстреливать за коррупцию !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Bishkekman
09.02.2019, 14:27
Карма: +23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 11
Комментариев: 46

Да ничего удивительного, литовцы просто предложили больший откат. По-другому тендеры у нас проводить просто не умеют. Везде в правительстве одно ворье. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Адис
09.02.2019, 14:34

Нет своих мозгов считай что мы калеки.так думают наши чинуши когда берут откаты и в этой жизни мне кажется никто не поставит заслон им деньги запеленали глаза. Спецы у нас есть мирового уровня оборудование стоит копейки только вот откаты в этом случае не светят.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  