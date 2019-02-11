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За что Путин поблагодарил Жээнбекова?

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 9 февраля, в рамках однодневного рабочего визита в г. Сочи Российской Федерации встретился с Президентом России Владимиром Путиным.

Главы двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того были обсуждены детали предстоящего государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, который запланирован на конец марта 2019 года.

Владимир Путин выразил благодарность за то, что Сооронбай Жээнбеков принял его приглашение и прибыл в Сочи с коротким, но очень содержательным рабочим визитом.

"Мы будем готовиться к следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане и обязательно продолжим наш диалог по вопросам экономического взаимодействия, по нашим совместным усилиям по укреплению ЕАЭС - у нас есть над чем работать. Мы обсудили вопросы о защите нашего общего таможенного контура. Россия сделала все, чтобы оказать Кыргызстану необходимую поддержку. По вопросам миграционной политики мы понимаем, насколько это чувствительно для Кыргызстана", - отметил Президент России.

Он подчеркнул, что по всем остальным обсужденным вопросам будут отработаны детали в течение полтора месяца и выразил надежду, что на встречах в Кыргызстане в конце марта все вопросы будут финализированы.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

"Кыргызстан с нетерпением ждет ваш визит в нашу страну. Для нас это является очень важным политическим событием. Мы всегда рады встречать вас в Кыргызстане, на встречах с вами решаются очень многие вопросы двустороннего сотрудничества. Мы признательны, что вы поддерживаете положительное решение вопросов двустороннего сотрудничества. Мы очень высоко ценим нашу историческую дружбу, которая укреплялась годами", - резюмировал Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/376673
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, инвестиции, Россия, Таможенный союз, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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