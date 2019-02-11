В Бишкеке на проезжей части загорелась BMW

В Бишкеке в ночь на девятое февраля прямо на проезжей части загорелся легковой автомобиль. Видео с места происшествия, а именно на пересечении улиц Жибек-Жолу и Молодая Гвардия, отправил VB.KG очевидец.

На нем видно, как мимо проезжают другие машины, а воспламенение никто уже и не пытается потушить. Хотя рядом стоит огнетушитель.

Через некоторое время прибыла пожарная машина и потушила пожар.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе МЧС КР, о возгорании им сообщили в 3.17 часов. Один пожарный расчет прибыл на место спустя 10 минут. Еще через некоторое время очаг возгорания был локализован.

Однако машина марки BMW сгорела полностью. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По предварительной причине, авто воспламенилось из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.