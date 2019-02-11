Начинает работать "Безопасный город". Кто и как будет оплачивать штрафы?

С 12 февраля в Кыргызстане начинает работать проект "Безопасный город". Водители, чьи нарушения ПДД попадут на камеры, установленные вдоль дорог, будут получать письма со штрафами.

В Бишкеке камеры фото- и видеофиксации нарушений установлены на 10 перекрестках, еще 17 рубежей установлены на междугородних трассах. Кроме того, в Бишкеке и Чуйской области будут работать 20 передвижных комплексов.

- Технически передвижные комплексы практически идентичны тем, что установлены на перекрестках. Информация, полученная с камер, будет автоматически отправлять в ГУОБДД, где уже будет решаться вопрос об административном штрафе. Рядом с каждым (передвижным - ред.) комплексом будет работать оператор (сотрудник компании Вега), он не сможет удалить или исправить записанное видео, - заверил инженер компании "Вега" Сергей Долгополов.

По его словам, технические параметры передвижных комплексов позволяют фиксировать ситуацию на дороге шириной в 5 полос. Однако работать они будут только днем, в местах, которые определит ГУОБДД.

- Водитель должен оплатить штраф в течение 30 дней после получения извещения. В случае уклонения от уплаты будет начисляться пеня, которая не может превышать сумму основного штрафа. Материалы о нарушении хранятся три года, после чего штраф списывается по сроку давности, - рассказал VB.KG заместитель начальника отдел мониторинга МВД Нурбек Молдогазиев.

Однако это не значит, что нарушители могут не оплачивать штрафы и ждать, когда истечет срок давности по их нарушениям.

- У нас есть рычаги влияния на водителей. К примеру, мы можем объявить в розыск злостных неплательщиков и водворить автомобиль на штрафстоянку, - сказал Молдогазиев.

Напомним, в Кыргызстане запускают первый этап проекта "Безопасный город". Конкурс на исполнение проекта выиграла российский концерн "Вега".

Перекрестки в Бишкеке, на которых установлены камеры фиксации ПДД

- пересечение проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии;

- пересечение проспекта Чуй и улицы Ю.Фучика;

- пересечение проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой;

- пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Ю.Фучика;

- пересечение проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии;

- пересечение улиц Боконбаева и Абдрахманова;

- пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова;

- пересечение проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки;

- пересечение улиц Московской и Абдрахманова;

- пересечение улиц М.Горького и 7 Апреля.