В новом Кодексе предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков

С 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях и вместе с ним утратил силу Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности.

Одним из основных принципов, заложенных в действующем Кодексе о нарушениях, является принцип гуманизма за совершенное правонарушение в виду того, что в отличие от ранее действовавшего Кодекса, в новом Кодексе сокращен перечень основных видов мер взыскания с 14 до 2.

Так, согласно действующему Кодексу, установлены два вида мер взыскания в виде предупреждения и штрафа.

В кодексе КР о нарушениях также упрощена процедура оформления и рассмотрения протоколов, в частности, должностное лицо органа налоговой службы может самостоятельно применить взыскание в отношении лица на месте совершения нарушения, при условии, если это лицо не оспаривает очевидный факт совершения нарушения.

При этом в случаях совершения одним лицом одного или более деяний, предусмотренных Кодексом, взыскание за каждое нарушение накладывается отдельно.

Следует отметить, что согласно нормам Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, индивидуальные предприниматели, совершившие правонарушения в связи осуществлением предпринимательской деятельности, несли ответственность как юридические лица. В кодексе о нарушениях индивидуальные предприниматели приравнены к физическим лицам.

Еще одной отличительной чертой данного Кодекса является исключение дифференциации штрафов, тогда как в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности штраф устанавливался соразмерно имеющейся налоговой задолженности.

Необходимо отметить, что в случае неуплаты штрафа в течение времени, предусмотренного для добровольной уплаты, который составляет один месяц, начисляется пеня.

Упрощены и процедуры рассмотрения в судах в соответствии с Кодексом. Так, постановление уполномоченного органа по делу о нарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, потерпевшим, а также их законным представителем в районный (городской) суд. Рассмотрев жалобу на постановление уполномоченного органа по делу о нарушении, судья районного (городского) суда принимает одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления по делу о нарушении без изменения, а жалобы - без удовлетворения;

2) об отмене постановления по делу о нарушении и прекращении производства по делу о нарушении.

Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления и вступает в законную силу немедленно.