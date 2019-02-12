Мухтар Аблязов: Казахстанским СМИ запретили освещать митинги матерей

В городах Казахстане продолжаются митинги многодетных матерей, требующих улучшить им условия. При этом местным СМИ запрещено освещать эти мероприятия. Об этом редакции VB.KG сообщил сам беглый казахстанский олигарх, лидер запрещенной в Казахстане партии "ДВК" Мухтар Аблязов.

По его словам, впервые протесты матерей начались в Астане после пожара, в котором погибли пять сестер. Далее митинги перекинулись в Алматы и Актобе.

- Власти любыми путями пытаются скрыть эти факты. Сотрудники КНБ РК начали ходить по домам наиболее активных матерей и запугивать их. Кроме этого, всем СМИ запретили освещать эти протесты матерей. Более подробно вы все можете посмотреть на нашем канале в youtube 16.12, - пояснил Аблязов.

Отметим, по данным СМИ, 4 февраля в Астане произошел пожар во времянке, где жила многодетная семья. В огне погибли пять сестер. Родители девочек работали в ночь. На похороны девочек пришли тысячи астанчан.

Сразу же на следующий день после похорон начался несанкционированный митинг у здания акимата, где собрались около 50 многодетных матерей. К ним вышел заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.