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Мухтар Аблязов: Казахстанским СМИ запретили освещать митинги матерей

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- Бакыт Стамов
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В городах Казахстане продолжаются митинги многодетных матерей, требующих улучшить им условия. При этом местным СМИ запрещено освещать эти мероприятия. Об этом редакции VB.KG сообщил сам беглый казахстанский олигарх, лидер запрещенной в Казахстане партии "ДВК" Мухтар Аблязов.

По его словам, впервые протесты матерей начались в Астане после пожара, в котором погибли пять сестер. Далее митинги перекинулись в Алматы и Актобе.

- Власти любыми путями пытаются скрыть эти факты. Сотрудники КНБ РК начали ходить по домам наиболее активных матерей и запугивать их. Кроме этого, всем СМИ запретили освещать эти протесты матерей. Более подробно вы все можете посмотреть на нашем канале в youtube 16.12, - пояснил Аблязов.

Отметим, по данным СМИ, 4 февраля в Астане произошел пожар во времянке, где жила многодетная семья. В огне погибли пять сестер. Родители девочек работали в ночь. На похороны девочек пришли тысячи астанчан.

Сразу же на следующий день после похорон начался несанкционированный митинг у здания акимата, где собрались около 50 многодетных матерей. К ним вышел заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.


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URL: https://www.vb.kg/376693
Теги:
дети, Казахстан, митинг, пожар, Мухтар Аблязов, Нурсултан Назарбаев, СМИ
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Комментарии
KG
12.02.2019, 10:12

Несчастные детки. Вечный рай им ангелочкам. Чиновникам ворью гореть в аду.

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Тунгуч
12.02.2019, 10:26

Кыргызстан ед страна в ЦА где есть свобода..только у нас по приезду крупного чиновника выходят 5 дежурных аксакалов которые кричает одобряемс...и 10 недежурных аксакалов которые высказывают в лицо все что думают.

...и что важно чиновники слушают всех

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17
12.02.2019, 12:39

Но матерям в общем тоже надо думать. Если нет нормального жилья, постоянной работы, зачем рожать так много детей. Одного-то нелегко поднять, а тут от трех и выше.

0
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