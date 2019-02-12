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Член ОПГ попался на карманной краже

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- ВБ
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С заявлением в милицию в январе обратился житель столицы, где просит принять меры в отношении лиц, которые в одном из торговых центров из кармана куртки похитили сотовый телефон стоимостью более 15 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 200 УК КР.

Оперативными сотрудниками УВД Ленинского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый: К.Б., 1988 г.р. Фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные и другие преступления, а также он состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СКМ УВД Ленинского района призывает бишкекчан и гостей столицы быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества, кражи, как правило, совершаются в местах скопления людей.


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URL: https://www.vb.kg/376697
Теги:
ГУВД, СИЗО, кража, ОПГ, Бишкек, Кыргызстан
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