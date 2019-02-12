Член ОПГ попался на карманной краже

С заявлением в милицию в январе обратился житель столицы, где просит принять меры в отношении лиц, которые в одном из торговых центров из кармана куртки похитили сотовый телефон стоимостью более 15 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 200 УК КР.

Оперативными сотрудниками УВД Ленинского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый: К.Б., 1988 г.р. Фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные и другие преступления, а также он состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СКМ УВД Ленинского района призывает бишкекчан и гостей столицы быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества, кражи, как правило, совершаются в местах скопления людей.