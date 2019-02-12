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Зять депутата Жолдошбаева, подполковник МВД врезался в несколько машин

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- Оксана Гут
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В ночь на 11 февраля в Бишкеке произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу несколько автомашин. К счастью, никто не пострадал. Машины водворены на штрафстоянку, проводится расследование. Водители прошли освидетельствование на алкогольное опьянение. По некоторым данным, один из них, который сидел за рулем "Лексуса", был пьян.

Как подтвердили VB.KG собственные источники, водитель "Лексуса" - подполковник милиции Айбек Сыдыков, находящийся в распоряжении кадров МВД КР после перестрелки в ночном клубе "Ретро-Метро".

Тогда, напомним, осенью 2017 года он и его коллега решили отметить профессиональный праздник в клубе. Находясь в нетрезвом состоянии, они открыли огонь по стенам заведения. Ранее СМИ также писали, что Айбек Сыдыков является родственником депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева, он женат на его дочери. На сотрудников внутренних органов возбудили несколько уголовных дел.

Однако, как сегодня сообщают источники, суд оправдал их. Именно поэтому Сыдыков так и не был уволен из органов.

В настоящее время служба внутренних расследований проводит проверку.


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URL: https://www.vb.kg/376698
Теги:
алкоголь, ДТП, Камчыбек Жолдошбаев, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГУБДД, ГУВД, МВД
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Комментарии
KG
12.02.2019, 10:17

Этот ***** должен быть изолирован от общества пока не погубил чью либо жизнь.

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123
12.02.2019, 10:18

Что депутат, что зять одного поля ягоды. И судьи тоже - никаких норм, моральных и этических.

Плевать хотели на всех и вся, быдло во всей красе!

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депутат
12.02.2019, 10:20

депутату наверно стыдно за зятя, раз он стесняется что депутаты на маршрутках ездят

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урмат
12.02.2019, 10:24

Всё замажет, даже судимости не будет. Увидите справедливость по жээнбековски.

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Али
12.02.2019, 10:44

Да увольте этого ******** с лишением привилегий

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Алибек Беккулов
12.02.2019, 11:24
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Да какая разница чей брат,сват... он сам должен отвечать за содеянное. При чем тут депутат этот? (П.с. они мне никто)

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Арстан
12.02.2019, 11:55

Опять эти беспредельщики менты. Обидно что он снова сухим из воды выйдет.

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Азат Канат
12.02.2019, 12:31

***** и сам и зятёчек! Гнать как тараканов травить. Стыдно ему видите ли. Ну ни чё, всевышний НАКАЖЕТ!!!

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Кигга
12.02.2019, 13:01

Зять - не х** взять...

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Руслан
12.02.2019, 13:25

А по сути Жолдошбаев бандитом был. Это потом он себя стал называть бизнесменом! Как так получилось, что у дочки муж мент? Но ясно одно, что он своим влиянием в парламенте был крышей для этого алкаша-дебошира-мента. Ну в принципе и сам тесть такой же. Одно могу заявить точно, справедливый суд по жээнбековски оправдает во всем этого зятька и он еще дорастет до полковника мвд. 

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Programist
12.02.2019, 13:33

Ради доченьки и зятя в президенты выдвину и от алкоголизма избавлю, все ради любимой "Момпосуй"

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Наргиз
12.02.2019, 13:39

Для таких закон не работает

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Читатель
12.02.2019, 14:16

Если этого беспредельщика не уволят, надо будет отправить руководство МВД в отставку. Это говорит о том, что никто уже руководство не признает, поэтому и нет там порядка. Безавторитетные и некомпетентные люди сидят там. Пора всех вывести за штаты и провести настоящую реформу. Всю грязь вышвырнуть сразу и набрать новых, честных и чистых людей.

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Дровосек
12.02.2019, 14:17

Закона нет полный беспредел . Мырки рулят . За это этому колхознику ни чего не будет даже наградят министром сделают . Если сейчас этого урода не закроют будет  только хуже закон покажет что он импотет и не может . 

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sas
12.02.2019, 14:17

ПОЗОР МВД!!!

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мат
12.02.2019, 14:29

посмотрим реакцию руководства мвд, что на этот раз скажут и сделают, оставят в органах, значит  депутат сила

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Кг
12.02.2019, 14:38

Этот колхозник мент беспредельщик еще тот . Таких мырков в системе МВД очень много . Они и губят систему .

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Куба
12.02.2019, 15:39

Он раньше в октябр ровд опером работал многих пацанов подставлял и закрывал. Гнилой мент благодаря жене держится .амантаев жанбулата тоже этот гандон в камере издевался на видео снимал.давно надо было его изолировать благодарю таким система МВД гниет

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Марат К.
12.02.2019, 23:17

Вот ещё один пример гнилой системы на верхах, где все друг друга покрывают,торгуются и т.д. Эти "народные" депутаты народ учат как жить, а сами и их детки,братья-сватья творят что хотят, и в ус не дуют. Достали уже,хоть бы чем-нибудь хорошим отличились,твари....

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123
13.02.2019, 01:32

зверье во власти сидит, это нелюди.

животные настоящие, ничего человеческого в них нет, никаких принципов, толланета обязнько животные инстинкты: урвать, пожрать, в туалет сходить, напиться, и размножением заняться 

не страна, а планета обезьян, и что печально самые обезьяны все во власти...

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чудик
13.02.2019, 10:03

как такого беспредельщика держат в мвд, тем более он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сгнила вся система, в советское время за малейший косяк уволили бы давно, а тут стрелял в клубе, украл сотку, в пьяном виде протаранил 7 машин и уехал свободно домой послав всех

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Тупчи
13.02.2019, 13:33

Оправдают.Других вариантов нет и быть не может.

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Актан
13.02.2019, 15:10

Зять от тестя жолдошбаева недалеко ушел, недаром породнились, родственные души...Если жолдошбаеву было стыдно за то что некоторые депы ездят в общественном транспорте (во что я в принципе не верю!), тогда ему надо в первую очередь зятя на троллейбус пересадить, чтобы ДТП не совершал. Только отмажут эту обезьяну в погонах, будет также стрелять, воровать, давить людей и ещё министром станет или депутатом. Место ему кайната по-любому купит, родной человечек. И вообще чего возмущаться? У нас в милицию по определению только дебилов таких берут, нормальные люди и сами туда не пойдут!

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