Зять депутата Жолдошбаева, подполковник МВД врезался в несколько машин

В ночь на 11 февраля в Бишкеке произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу несколько автомашин. К счастью, никто не пострадал. Машины водворены на штрафстоянку, проводится расследование. Водители прошли освидетельствование на алкогольное опьянение. По некоторым данным, один из них, который сидел за рулем "Лексуса", был пьян.

Как подтвердили VB.KG собственные источники, водитель "Лексуса" - подполковник милиции Айбек Сыдыков, находящийся в распоряжении кадров МВД КР после перестрелки в ночном клубе "Ретро-Метро".

Тогда, напомним, осенью 2017 года он и его коллега решили отметить профессиональный праздник в клубе. Находясь в нетрезвом состоянии, они открыли огонь по стенам заведения. Ранее СМИ также писали, что Айбек Сыдыков является родственником депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева, он женат на его дочери. На сотрудников внутренних органов возбудили несколько уголовных дел.

Однако, как сегодня сообщают источники, суд оправдал их. Именно поэтому Сыдыков так и не был уволен из органов.

В настоящее время служба внутренних расследований проводит проверку.