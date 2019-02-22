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СТО топит печь отходами или мазутом, и отравляет местных жителей!

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- ВБ
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Мы, жители дома, расположенного по адресу г. Бишкек ул. Саякбая Каралаевая 7/4, просим соответствующие органы проверить СТО "Кар Сити", расположенную рядом с указанным домом, из печи которой идёт черный густой дым с едким стойким запахом. Мы предполагаем, что на данной СТО топят печь отходами или мазутом. К данному сообщению прилагаем видео, сделанные в разные дни, 29 января и 8 февраля с.г. Спасибо.

С уважением, Жители.


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URL: https://www.vb.kg/376699
Теги:
экология, Бишкек
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Комментарии
сосед
22.02.2019, 16:25

пора уже нам переходить на более экологичный вид отопления, а то так будем топить дома, будет хуже чем Шанхай!

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