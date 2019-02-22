СТО топит печь отходами или мазутом, и отравляет местных жителей!

Мы, жители дома, расположенного по адресу г. Бишкек ул. Саякбая Каралаевая 7/4, просим соответствующие органы проверить СТО "Кар Сити", расположенную рядом с указанным домом, из печи которой идёт черный густой дым с едким стойким запахом. Мы предполагаем, что на данной СТО топят печь отходами или мазутом. К данному сообщению прилагаем видео, сделанные в разные дни, 29 января и 8 февраля с.г. Спасибо.

С уважением, Жители.