Погода
$ 69.72 - 69.84
€ 78.81 - 79.54

Генпрокуратура передала дело по ТЭЦ в суд. Фигуранты - Исаков, Лаврова...

1382  11
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в соответствии с требованиями УПК Кыргызской Республики завершено изучение материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек".

В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 253 УПК Кыргызской Республики по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом, прокурор вправе:

- утвердить обвинительный акт;

- исключить отдельные пункты обвинения;

- возвратить уголовное дело для проведения дополнительных следственных действий;

- прекратить уголовное дело.

По результатам изучения установлено, что обвинение в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова, О.Лавровой по факту злоупотребления должностным положением и коррупции предъявлено обоснованно, что подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

В связи с чем, 11 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой обвинительное заключение в отношении вышеуказанных должностных лиц утверждено, и уголовное дело направлено в Свердловский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376700
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, прокуратура, СИЗО, ТЭЦ, Ольга Лаврова, Сапар Исаков, правительство, суд, Кыргызстан, безТЭЦ, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
факт
12.02.2019, 12:01

А как же тот факт, что депутаты и их комитеты принимают окончательные решения? Они издают законы, они следят за их исполнением, вообще депутаты так устроились, что могут все, но ни за что не отвечают. Кто посадит Иманалиева, Рыспаева, Дыйканбаева? Кишка тонка у вас, псевдо борьба с коррупцией! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
руна
12.02.2019, 12:48

Исаков должен отвечать за свои дела за свои деяния который совершил посудите сами таджикистан за 300 мил $  построил новый ТЭЦ а у нас за 380 мил $ только реконструировали это же огромные суммы значит были потрачены не по цели это значит здесь замешона карупция в огромных суммах и я уверен что что в этом замешан и Атамбаев тут надо было и эго привлечь к ответственности 

0
Цитировать
Жалоба модератору
ТЭЦ
12.02.2019, 13:22

Какие вы без совестные люди Атамбаева что мне самому что ли сказат про вас и ваших коррупционных делах, ладно тогда начнем, №1 это Атамбаев Алмазбек Шаршенович это он начал коррупцию №2 Исаков Сапар  Жумакадырович этот человек осуществил все требовани номер первого и все осталные.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алибек
12.02.2019, 13:35

Не до такой степени же! столько как можно нажраться, коррупционеры по жизни, всех надо посадить и Атамбаева не забудьте!

0
Цитировать
Жалоба модератору
кг
12.02.2019, 17:06

Надо завершать этот процесс и привлечь к ответственности всех кто замешан, и переходить к новым корупционерам которые гуляют на воле 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Рахматулло
12.02.2019, 18:18

факт

А как же тот факт, что депутаты и их комитеты принимают окончательные решения? Они издают законы, они следят за их исполнением, вообще депутаты так устроились, что могут все, но ни за что не отвечают. Кто посадит Иманалиева, Рыспаева, Дыйканбаева? Кишка тонка у вас, псевдо борьба с коррупцией! 

     В стране после ареста команды Атамбаева , коррупция побеждена окончательно , нет больше у нас коррупционеров !  

0
Цитировать
Жалоба модератору
,htvz
13.02.2019, 09:29

Говорят Атамбаев пожаловался, что его советом никто не послушался и даже его сыновья и по этому у него проблема со здоровем.

Любитель давать советы, наверное, подзабыл что его тоже дали советы.

Речь идет о бурной деятельности, которые построили его сыновья — Сейтек и Сеит Атамбаевы, пользуясь статусом своего отца-президента.

его дети продолжают работать в «Автомашэнерго» у Атамбаева «самое больное место, по которому сильно бьют на протяжении четырех лет его президентства».

Отпрыск же, плевать хотел на «больное место своего отца», что Атамбаеву потом ничего не оставалось как смирится с этим  что его сын из принципа не уйдет с «Автомашэнерго»».

Этот человек слова, который обещал не вмешивать своих родственников?

Да и какое моральное право имеет Алмаз Атамбаев бросаться обвинениями, которые связаны с семейственностью, в принципе?

Все-таки «в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать»?

А Сеит Атамбаев как впился в электроэнергию себестоимостью 70 тыйынов и продавая ее предприятиям по 1 сому 70 тыйынов, так до сих пор и продолжает.

О том какие деньги можно срубить на перепродаже электроэнергии, наверное всем понятно.

А ведь, на просторах интернета давно гуляют майданные обещания Атамбаева-старшего снизить цену электроэнергии для населения до 70 тыйин за киловатт.

Почему об этом молчит наш честный Атамбаев.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Лукин
13.02.2019, 11:20

Сделал отвечай не надо оправдоваться мужик должен быть готов ответить за содеянные 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тимур
13.02.2019, 12:02

Сегодня в Правительстве сидит Азамат Оморов- правая рука и подельник С.Исакова ( наряду с А.Калиевым) по всем коррупционным делам в энергетике. Этот байкешка был и остается не последним винтиком в процессах происходящих в последние годы. Почему то всех его друзей пересажали,а этого чудика оставили на свободе. При этом А.Оморов по прежнему определяет политику в отрасли будучи зав.отделом у Абылгазиева. Видимо Оморов до сих пор нужен власти ( необходимого поррупционного опыта у него домтаточно).

0
Цитировать
Жалоба модератору
СапарБ.
13.02.2019, 14:37

Уже надоело это дорогостоящее политическое шоу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Арман
13.02.2019, 15:06

Тимур

Сегодня в Правительстве сидит Азамат Оморов- правая рука и подельник С.Исакова ( наряду с А.Калиевым) по всем коррупционным делам в энергетике. Этот байкешка был и остается не последним винтиком в процессах происходящих в последние годы. Почему то всех его друзей пересажали,а этого чудика оставили на свободе. При этом А.Оморов по прежнему определяет политику в отрасли будучи зав.отделом у Абылгазиева. Видимо Оморов до сих пор нужен власти ( необходимого поррупционного опыта у него домтаточно).

А где именно работает Азамат Оморов?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  