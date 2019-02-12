Генпрокуратура передала дело по ТЭЦ в суд. Фигуранты - Исаков, Лаврова...

Говорят Атамбаев пожаловался, что его советом никто не послушался и даже его сыновья и по этому у него проблема со здоровем.

Любитель давать советы, наверное, подзабыл что его тоже дали советы.

Речь идет о бурной деятельности, которые построили его сыновья — Сейтек и Сеит Атамбаевы, пользуясь статусом своего отца-президента.

его дети продолжают работать в «Автомашэнерго» у Атамбаева «самое больное место, по которому сильно бьют на протяжении четырех лет его президентства».

Отпрыск же, плевать хотел на «больное место своего отца», что Атамбаеву потом ничего не оставалось как смирится с этим что его сын из принципа не уйдет с «Автомашэнерго»».

Этот человек слова, который обещал не вмешивать своих родственников?

Да и какое моральное право имеет Алмаз Атамбаев бросаться обвинениями, которые связаны с семейственностью, в принципе?

Все-таки «в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать»?

А Сеит Атамбаев как впился в электроэнергию себестоимостью 70 тыйынов и продавая ее предприятиям по 1 сому 70 тыйынов, так до сих пор и продолжает.

О том какие деньги можно срубить на перепродаже электроэнергии, наверное всем понятно.

А ведь, на просторах интернета давно гуляют майданные обещания Атамбаева-старшего снизить цену электроэнергии для населения до 70 тыйин за киловатт.

Почему об этом молчит наш честный Атамбаев.