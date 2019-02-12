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МВД о том, почему зять Жолдошбаева до сих пор в распоряжении милиции

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МВД КР в связи с информацией о том, что накануне зять депутата Камчыбека Жолдошбаева Айбек Сыдыков, являющийся подполковником милиции, управляя автомобилем, совершил ДТП, информирует:

По факту инцидента 5 октября 2017 года с участием Айбека Сыдыкова в "Ретро-Метро" сотрудниками Службы внутренних расследований МВД было проведено служебное расследование. По его итогам было наложено дисциплинарное наказание - о неполном служебном соответствии.

Кроме того, по данному факту в свое время Прокуратурой Бишкека было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Хулиганство с применением оружия" и "Превышение должностных полномочий" УК КР.

2-февраля 2018 года по окончанию расследования данное уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд.

И только 22 октября 2018 года приговором Первомайского районного суда Бишкека Айбек Сыдыков был признан виновным по статье Хулиганство (ст.234 часть 2 УК КР) и приговорен условно с испытательным сроком на 3 года.

Но адвокатом А.Сыдыкова подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд - она еще не рассмотрена.

В ходе рассмотрения уголовного дела в Первомайском районном суде сотрудник ГУВД Бишкека А.Сыдыков был освобожден от занимаемой должности и находился в распоряжении ГУВД столицы.

Пресс-служба МВД КР также подтверждает тот факт, что 10 февраля с участием именно Айбека Сыдыкова в Бишкеке на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй произошло ДТП.

В настоящее время Службой внутренних расследований МВД проводится проверка, и по итогам проверки будет дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/376701
Теги:
алкоголь, Верховный суд, ДТП, перестрелка, уголовная ответственность, Камчыбек Жолдошбаев, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ГУОБДД, уголовное дело, Айбек Сыдыков, ГУВД, МВД
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Комментарии
крыша
12.02.2019, 13:11

если у тебя тесть депутат, то вообще море по колено! а если у тебя брат, дядя, отец, тесть и так далее президент, то вообще весь мир у тебя со...ет! 

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реалист
12.02.2019, 14:25

При Союзе давно уже вылетел бы из органов по отрицательным мотивам. Что ему еще надо сделать- человека убить?

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Заяц
12.02.2019, 14:55

Ну теперь они до конца своих прикрывать будут. Был бы этот мент связан с прошлой властью, то его прессанули бы по всей строгости, а так нет, своих не бросят. 

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Актан
12.02.2019, 15:39

Жалко нет в КР патриотов из числа силовиков, даже бывших, которые бы просто отстреливали таких уродов (депутатов, чиновников, ментов и их родственников) за беспредел в отношении граждан страны.

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рожденный в СССР
12.02.2019, 19:18

реалист

При Союзе давно уже вылетел бы из органов по отрицательным мотивам. Что ему еще надо сделать- человека убить?

При Союзе, Вы об этоминциденте вообще не слышали бы, все было также как и сейчас только огласки не предавали

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Куба
12.02.2019, 20:35

Он раньше в октябр ровд опером работал многих пацанов подставлял и закрывал. Гнилой мент благодаря жене держится .амантаев жанбулата тоже в камере издевался на видео снимал.давно надо было его изолировать благодарю таким система МВД гниет

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SSD
13.02.2019, 02:47

Куба

Он раньше в октябр ровд опером работал многих пацанов подставлял и закрывал. Гнилой мент благодаря жене держится .амантаев жанбулата тоже в камере издевался на видео снимал.давно надо было его изолировать благодарю таким система МВД гниет

Система уже давно прогнила, высохла и развеена ветром по степи. Если хватает сил и мозгов - треба уезжать отседова из этой помойки.

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реалист
13.02.2019, 09:53

рожденный в СССР

реалист

При Союзе давно уже вылетел бы из органов по отрицательным мотивам. Что ему еще надо сделать- человека убить?

При Союзе, Вы об этоминциденте вообще не слышали бы, все было также как и сейчас только огласки не предавали

Ну Вы сравнили тогда и сейчас?  Было, но не в таких масштабах и реагировали адекватно. Да и в органах служили в основном профессионалы, а такие случаи были ЧП со всеми вытекающими последствиями. 

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