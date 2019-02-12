МВД о том, почему зять Жолдошбаева до сих пор в распоряжении милиции

Пресс-служба МВД КР в связи с информацией о том, что накануне зять депутата Камчыбека Жолдошбаева Айбек Сыдыков, являющийся подполковником милиции, управляя автомобилем, совершил ДТП, информирует:

По факту инцидента 5 октября 2017 года с участием Айбека Сыдыкова в "Ретро-Метро" сотрудниками Службы внутренних расследований МВД было проведено служебное расследование. По его итогам было наложено дисциплинарное наказание - о неполном служебном соответствии.

Кроме того, по данному факту в свое время Прокуратурой Бишкека было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Хулиганство с применением оружия" и "Превышение должностных полномочий" УК КР.

2-февраля 2018 года по окончанию расследования данное уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд.

И только 22 октября 2018 года приговором Первомайского районного суда Бишкека Айбек Сыдыков был признан виновным по статье Хулиганство (ст.234 часть 2 УК КР) и приговорен условно с испытательным сроком на 3 года.

Но адвокатом А.Сыдыкова подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд - она еще не рассмотрена.

В ходе рассмотрения уголовного дела в Первомайском районном суде сотрудник ГУВД Бишкека А.Сыдыков был освобожден от занимаемой должности и находился в распоряжении ГУВД столицы.

Пресс-служба МВД КР также подтверждает тот факт, что 10 февраля с участием именно Айбека Сыдыкова в Бишкеке на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй произошло ДТП.

В настоящее время Службой внутренних расследований МВД проводится проверка, и по итогам проверки будет дополнительная информация.