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Впервые по новым Кодексам КР оштрафован гражданин за ложный вызов милиции

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- Оксана Гут
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Впервые по новым Кодексам КР, введенным в силу 1 января 2019 года, гражданин заплатил 5500 сомов штрафа за ложный вызов милиции. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 23-января в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение через мобильный телефон от 32-летнего жителя села Ананьево о том, что его избивают парни в количестве 5-6 человек.

Сообщение было зарегистрировано в журнале учета информации, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ананьевского поселкового отделения милиции.

Однако по прибытии сотрудниками милиции было установлено, что заявитель находился в нетрезвом состоянии, и указанного в сообщении факта избиения не было. Это подтвердили соседи заявителя и другие свидетели.

В связи с тем, что в действиях жителя села Ананьево просматривается нарушения статьи 83 (Заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса КР о нарушениях, в отношении него был составлен протокол нарушения, где предусматривается штраф 3 категории.

На днях нарушитель уплатил 5500 сомов штрафа через Чолпон-Атинский городской филиал "Кыргыз Почтасы".


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URL: https://www.vb.kg/376702
Теги:
Иссык-Кульская область, нарушения, штраф, Административный кодекс, Патрульная милиция, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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Комментарии
123
12.02.2019, 22:05

Раньше милицию никогда не вызывал даже когда был свидетелем преступления в действии. Теперь и подавно не буду. Зачем мне головняки: жертва скажет, что претензий не имеет, а мне штраф платить. Mind your own business, как говориться.

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