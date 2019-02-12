В Караколе нашли труп школьника

Сегодня, 12 февраля, примерно в 8.23 утра в дежурную часть ОВД Каракола поступило телефонное сообщение о том, что возле авторынка обнаружено тело. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области. При осмотре места происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 20-25 лет с признаками насильственной смерти. Возле трупа также была обнаружена деревянная палка со следами багрового цвета, похожими на кровь, - сообщили в правоохранительных органах.

При проведении следственно-оперативных мероприятий была установлена личность убитого. Им оказался 18-летний житель Каракола Д.Б., учащийся 11 класса средней школы №5 областного центра. При опросе родителей было установлено, что убитый в ночь с 11 на 12 февраля, примерно в 24.00, вышел из дома, после чего не вернулся.

Данный факт зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД г. Каракол. В соответствии со статьей 130 часть 1 (Убийство) УК КР, по данному факту начато досудебное производство.

Созданной следственно-оперативной группой ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области проводится работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.