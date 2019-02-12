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В Караколе нашли труп школьника

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 12 февраля, примерно в 8.23 утра в дежурную часть ОВД Каракола поступило телефонное сообщение о том, что возле авторынка обнаружено тело. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области. При осмотре места происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 20-25 лет с признаками насильственной смерти. Возле трупа также была обнаружена деревянная палка со следами багрового цвета, похожими на кровь, - сообщили в правоохранительных органах.

При проведении следственно-оперативных мероприятий была установлена личность убитого. Им оказался 18-летний житель Каракола Д.Б., учащийся 11 класса средней школы №5 областного центра. При опросе родителей было установлено, что убитый в ночь с 11 на 12 февраля, примерно в 24.00, вышел из дома, после чего не вернулся.

Данный факт зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД г. Каракол. В соответствии со статьей 130 часть 1 (Убийство) УК КР, по данному факту начато досудебное производство.

Созданной следственно-оперативной группой ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области проводится работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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URL: https://www.vb.kg/376704
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, убийство, школа, труп, преступление, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
Где все разумные взрослые???
12.02.2019, 18:38

Когда уже прекратится смерть детей??? Сколько среди детей убийств, суицидов и страшных ДТП? Куда государство смотрит??

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Наргиз
12.02.2019, 21:09

Где все разумные взрослые???

Когда уже прекратится смерть детей??? Сколько среди детей убийств, суицидов и страшных ДТП? Куда государство смотрит??

Думаете государству это надо, они заняты дележкой портфеля.

0
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Жалоба модератору
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