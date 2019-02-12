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Дело Сапара Исакова суд рассмотрит на следующей неделе

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- Виктория Григоренко
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Уголовное дело моего подзащитного Сапара Исакова и остальных обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека передано в Свердловский райсуд. Предварительные слушания по моим подсчетам должны состояться уже на следующей неделе. Об этом VB.KG сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, прокуратура даже не уведомила защитников о передаче материалов.

- Адвокаты сами узнали информацию в райсуде. Дело будет рассматривать судья Инара Гилязетдинова. По моим прошлым делам, у меня сложилось о ней благоприятное впечатление, как о квалифицированном судье. При этом, у судебного органа есть все основания оправдать Сапара Исакова, ведь никаких доказательств организации преступления должностных лиц у них нет. Все действия моего подзащитного проходят в рамках правовых полномочий руководителя внешнего отдела Аппарата президента и в рамках задач, поставленных перед ним президентом, когда он курировал этот вопрос, - подчеркнул Токтакунов.

Все решения на тот момент принимались правительством и парламентом, отметил адвокат Исакова.

- Ответственность несет как правительство, которое представило этот законопроект без соответствующих общественных обсуждений, без экспертиз, так и парламент за его ратификацию. Мне не ясно, почему по действующему закону и кредитному соглашению обвиняют фигурантов данного дела. Ведь изначально было контрактное соглашение ТВЕА с ОАО "Электрические станции", потом кредитное соглашение. Но почему же тогда ЖК его не отклонил, а одобрил? То есть, ответственными здесь должны быть руководители комитетов, которые, несмотря на грубые нарушения, проголосовали за эту норму и рассмотрели в трех чтениях, - пояснил Токтакунов.

Адвокат отметил, что планирует поднимать вопрос по поводу изменения меры пресечения Сапару Исакову в рамках предварительных слушаний.

- Первое заседание состоится, скорей всего, уже на следующей неделе. Так как суду необходимо время для того, чтобы изучить это дело. При этом, думаю, что предварительные слушания будут проводиться в закрытом режиме, - добавил Нурбек Токтакунов.


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URL: https://www.vb.kg/376705
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков, Свердловский район, суд, судья, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
балашка
12.02.2019, 18:29

я думаю что Сапар Исаков стал жертвой Атамбаева, он использовал Сапар Исакова и других чиновников в достижении своей цели.

-1
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Пак
12.02.2019, 19:05

Эту сгнившую рыбу посадить чтоб не пользовалась украденными миллионами, минимум на 15 лет. Это и будет вашей лакмусовой бумажкой Ажо. Сидим. Смотрим. Ждём. Приговора

+1
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Джек
13.02.2019, 17:26

Сапара использовали как консервная банка, и не только его всех, и кинули мусор вот бедный зачем было ради этого работать, разве твои дети хотели этого. пока отсидишь 20 лет тебе стукнет 60, кто выдает замуж дочерей.

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Сагын
13.02.2019, 20:25

Как нах использовали, этот был в курсе и имел вторую долю после аша, а потом были уже другие, не прокатило, много много украли.... а какие речи толкал, получал всех, в миде у нас только его людишки двигались....а оказалось то с гнилой, гнилой и друзья у него такие же ...были, потому что разбежались уже. Все сапар ради тебя ни сейчас не потом когда ты выйдешь никто не собирается делать, поэтому ...когда входишь в хату, выбирай ноги и здоровайся.

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