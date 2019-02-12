Дело Сапара Исакова суд рассмотрит на следующей неделе

Уголовное дело моего подзащитного Сапара Исакова и остальных обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека передано в Свердловский райсуд. Предварительные слушания по моим подсчетам должны состояться уже на следующей неделе. Об этом VB.KG сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, прокуратура даже не уведомила защитников о передаче материалов.

- Адвокаты сами узнали информацию в райсуде. Дело будет рассматривать судья Инара Гилязетдинова. По моим прошлым делам, у меня сложилось о ней благоприятное впечатление, как о квалифицированном судье. При этом, у судебного органа есть все основания оправдать Сапара Исакова, ведь никаких доказательств организации преступления должностных лиц у них нет. Все действия моего подзащитного проходят в рамках правовых полномочий руководителя внешнего отдела Аппарата президента и в рамках задач, поставленных перед ним президентом, когда он курировал этот вопрос, - подчеркнул Токтакунов.

Все решения на тот момент принимались правительством и парламентом, отметил адвокат Исакова.

- Ответственность несет как правительство, которое представило этот законопроект без соответствующих общественных обсуждений, без экспертиз, так и парламент за его ратификацию. Мне не ясно, почему по действующему закону и кредитному соглашению обвиняют фигурантов данного дела. Ведь изначально было контрактное соглашение ТВЕА с ОАО "Электрические станции", потом кредитное соглашение. Но почему же тогда ЖК его не отклонил, а одобрил? То есть, ответственными здесь должны быть руководители комитетов, которые, несмотря на грубые нарушения, проголосовали за эту норму и рассмотрели в трех чтениях, - пояснил Токтакунов.

Адвокат отметил, что планирует поднимать вопрос по поводу изменения меры пресечения Сапару Исакову в рамках предварительных слушаний.

- Первое заседание состоится, скорей всего, уже на следующей неделе. Так как суду необходимо время для того, чтобы изучить это дело. При этом, думаю, что предварительные слушания будут проводиться в закрытом режиме, - добавил Нурбек Токтакунов.