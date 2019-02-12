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Законопроект о лишении "экса" неприкосновенности изменили до неузнаваемости

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- Оксана Гут
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Сегодня, 12 февраля, на очередном заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша во втором чтении был рассмотрен проект Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР". Он, напомним, был инициирован еще весной прошлого года Исхаком Масалиевым и Курманкулом Зулушевым, когда депутаты расследовали причины январской аварии на столичной ТЭЦ и нерациональное использование китайского гранта.

- Вариант, который мы инициировали, изменился до неузнаваемости. Как вы помните, в прошлом году Конституционная палата на обращение одного адвоката вынесла такое злополучное решение... Он спросил, статья 12 противоречит конституции, или нет? Они решили, что противоречит, но лишь в части того, что отсутствует сам механизм привлечения к ответственности экс-президента. В этой части было рекомендовано приравнять экса к действующему главе государства. На мой взгляд, Конституционная палата вышла за рамки своих полномочий, но тем не менее, поскольку ее решение обязательно к исполнению, в наш проект были внесены изменения другими депутатами, - напомнил сам парламентарий от фракции "Онугуу-Прогресс" Исках Масалиев в разговоре с VB.KG.

Профильный комитет, со его слов, большинством проект закона о снятии неприкосновенности с экс-президента поддержал. Против выступил сам Масалиев.

- Мы же предлагали полностью убрать статью 12 из Конституции КР о неприкосновенности экс-президента. А другая группа депутатов просто усложнила эту процедуру. То есть теперь одна треть депутатов парламента инициирует снятие неприкосновенности с экса, генпрокурор поддерживает, двумя третями голосов Жогорку Кенеша согласие дается, и потом только - привлечение его к ответственности. По существу, приравняли экс-президента к действующему. Я выразил свое недоумение и несогласие. Это совсем другая концепция и, на мой взгляд, решение ошибочное, - резюмировал нардеп.

И также отметил, что после принятия в первом чтении по регламенту "хозяином" законопроекта становится профильный комитет.

- Я не могу отозвать этот проект закона, могу только голосовать против, - заключил он.

В порядке очередности проект Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР" теперь будет рассмотрен во втором чтении на заседании сессии Жогорку Кенеша. Если он будет одобрен большинством парламентариев, то в течение 20 дней будет направлен на третье чтение. Там уже поправки вносить можно будет только грамматические и т.п., но не по содержанию.


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URL: https://www.vb.kg/376708
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Конституционная палата, неприкосновенность, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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Комментарии
Арсен
12.02.2019, 16:10

Лишите его таких прав, он не заслуживает. Для народа сделал бы что нибудь, тогда ладно. А он абсолютно ничего не делал зачем нам такой экс??? ОН конкретно промахнулся 

-2
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Куба
12.02.2019, 16:26

Он абсолютна не заслуживает, он настоящий коррупционер. 

-2
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Дина
12.02.2019, 16:26

В 2011 году Алмазбек Атамбаев, будучи премьер-министром, направил в ЖК законопроект об отмене данной статьи. В 2014-м Министерство юстиции разработало такой же проект, но он остался в правительстве. Так что Атамбаев должен ответит!

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Нури
12.02.2019, 16:28

Я тоже "За". Спрашивается, а чего президенту бояться, если он всё делал правильно, не нарушая законы, не предавая интересы страны и народа? Делал ошибки? Если эти ошибки имели тяжёлые экономические, финансовые и другие последствия для страны и народа, то за такие ошибки тоже надо наказывать.

-1
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Бишкек
12.02.2019, 16:28

Я за лишение неприкосновонности Атамбаева. Место воров в тюрьме!

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Межик
12.02.2019, 16:30

Что бы там не было надо снят у Атамбаева неприкосновенности и наказать за его воровство государство обычно чиновники крадут госказну а он крал само государство предал Кыргызстан, он сказал что Кыргызстан независимо от газа со стороны Узбекистана и продал за 1 доллар оказывается он продал его за большие деньги оставил Кыргызстану 1 доллар остальное брал себе и мы до сих пор остаемся зависимо теперь только от Миллера.

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скафнюк
12.02.2019, 16:44

Бишкек

Я за лишение неприкосновонности Атамбаева. Место воров в тюрьме!

неприкосновенность надо снять со всех..в том числе и с президентов..

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Надежда Власова
12.02.2019, 16:54
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 2

Я против.Атамбаев был хорошим президентом.Время покажет.

0
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гость
12.02.2019, 16:57

Атамбаевге тийишпегиле,Сокеникин депутаттардыкын ала бергиле.

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кг
12.02.2019, 16:59

Все крупные проекты принятые Атамбаевым Сильно завышены в цене дело как не как в корупционной системе он поручал Исакову все левые дела и сам стоял в сторонке, 100% согласен по лешению не прикосновенности ЭКС ПРЕЗИДЕНТА 

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зап/части для ТНВД -
12.02.2019, 17:27
Карма: +75
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 117
Минусов: 42
Комментариев: 165

а  кому нужен Президент,который будет бояться принимать РЕШЕНИЯ?

Все люди ошибаются............

Сидеть в кресле и наблюдать со стороны---это не для ПРЕЗИДЕНТА!

+1
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Батя
12.02.2019, 17:33

Кто вы твкие,чтобы лишит не прикасновенность экса,

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Ош
12.02.2019, 17:41

Бишкек

Я за лишение неприкосновонности Атамбаева. Место воров в тюрьме!

Биз каршыбыз,Атамбаев сый урматка татыктуу.

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Тетя Надя, уборщица суда
12.02.2019, 21:12

Статья 28 Конституции КР гласит так: ". Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые на момент их совершения не признавались правонарушением.."

При всем моем суперкритичном отношении  к экс-президенту по имени "Атамбаев" на него не будет действовать новый закон по лишению его неприкосновенности. Потому-что в Конституции КР для этого есть специальная статья и положение.

Новый закон, или что там у вас есть выпить  сруки юриста Масалиева, направлен на ухудшение или отягошение положения экс-президента. А раз так, то новый закон будет работать по поводу следующего президента, но вовсе непо поводу экс-президента. Короче говоря, новый закон по ухудшению положения человека не имеет способности "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ" или "ПОВОРАЧИВАТЬСЯ в обратную сторону.

И даже президент Жеенбеков тоже не может быть подвергнут новому закону о лишении неприкосновенности, так как он ДО (!) принятия закона УЖЕ ()!) стал президентом, А закон вступает уже ПОСЛЕ этого назначения (выборов)!!!.

Но у нас работает не юриспруденуия, а "кыргызское мышление", которое не понимает принципов права! И Масалиев - прежде всекго! Я не понимаю, как он может быть юристом, если такие элементарные вещи еще далеко до идеи принять новый закон он не продумал!...

И если парламент сегодня  (образно говоря), примет такой закон по принципу "а-ля-Масалиев", то он подпишется о своей полной негодности и бесфункциональности! Не говоря уже о полной профнегодности Генпрокуратуры КР в лице его Генпрокурора, который, якобы, поддерживает внедрение нового закона против "эксов"!...

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Дядя Вася, сторож суда
12.02.2019, 22:02

Тетя Надя, уборщица суда

Статья 28 Конституции КР гласит так: ". Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые на момент их совершения не признавались правонарушением.."

При всем моем суперкритичном отношении  к экс-президенту по имени "Атамбаев" на него не будет действовать новый закон по лишению его неприкосновенности. Потому-что в Конституции КР для этого есть специальная статья и положение.

Новый закон, или что там у вас есть выпить  сруки юриста Масалиева, направлен на ухудшение или отягошение положения экс-президента. А раз так, то новый закон будет работать по поводу следующего президента, но вовсе непо поводу экс-президента. Короче говоря, новый закон по ухудшению положения человека не имеет способности "РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ" или "ПОВОРАЧИВАТЬСЯ в обратную сторону.

И даже президент Жеенбеков тоже не может быть подвергнут новому закону о лишении неприкосновенности, так как он ДО (!) принятия закона УЖЕ ()!) стал президентом, А закон вступает уже ПОСЛЕ этого назначения (выборов)!!!.

Но у нас работает не юриспруденуия, а "кыргызское мышление", которое не понимает принципов права! И Масалиев - прежде всекго! Я не понимаю, как он может быть юристом, если такие элементарные вещи еще далеко до идеи принять новый закон он не продумал!...

И если парламент сегодня  (образно говоря), примет такой закон по принципу "а-ля-Масалиев", то он подпишется о своей полной негодности и бесфункциональности! Не говоря уже о полной профнегодности Генпрокуратуры КР в лице его Генпрокурора, который, якобы, поддерживает внедрение нового закона против "эксов"!...

Так то оно так. Но Атамбаев во время своего президенства сам вращал конституцию на известной части тела. Если персонально для него её повращают ещё чуть-чуть, никто ничего даже не заметит. А справедливость может быть восстановлена хотя бы частично.

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Тетя Надя, уборщица суда
13.02.2019, 01:49

Тут может быть только один выход из ситуации: доказывать всем, что предметом и целью спора является не Атамбаев или "эксы", а законность или незаконность принятия того закона,когда устанавливалась (и писалась кем-то) неприкосновенность в отношении экс-президентов. Скажем,доказывание того, что писать на себя неприкосновенность в то время, когда сам в это время стоял во главе работ по написанию - незаконно. Типа, будучи президентом, писать себе гарантии - это не только нехорошо, но и преступно. Или: писать гарантии президент может только в отношении не президентов, но на себя не может, так ка сам является таковым. То есть,заинтересованным лицом.. Итак далее... Или доказывать то, что процедура "писания" или творения" протекала не по правилам.. . Если хорошенько покопаться, то можно найти нужную ссылку или аргумент. Уверен в этом.

Короче говоря, в центр усилий по отмене неприкосновенности к эксу нужно ставить незаконность процедуры принятия такого положения,а не самого Атамбаева.Тогда только может все сработать.

Но посмолтрим чтобудет, как говорил слепой.Коробуз, что вытворит парламент по э\тому делу...ЪХотя каждый про себя догадывается: не зря там люди ворошили положения, поколь сегоня выявляется мног чего интересного по поводу соратников Атамбаева как Ибряимов, Кулматов и другие...Каждую процедуру ВАтамбаева от его рук до принятия положения нужно вести в обратном направлении, дробя каждый эпизод на отдельную - и в этом случае обязательно выявится какой-то косяк от его починенных. Может быть дляэтого и писалось положение, чтобы застраховаться от последующих рисков и угроз сесть за клетку!... И люди о себезаранее позаботились..

тут как у Высоцкого все: раз нас там люди аккуратно надули, то почему у нас нет права наказать за это надувательство?! Всуньте улику в карман подозреваемого,а потмо ваытащите его при понячтых - и потом плачь как хочется плакать! Вы же нас надули с этим! Вот и ответ! А то интерсно получается: нас там надувают, а мы тут должны долго философствовать?!...

Нет, так не голится! Кечиресиз. Кто нас надул - тот и должен отвечать за все!..

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рус
13.02.2019, 10:32

Атамбаев изменял Конституцию, но в отличии от всех не пролонгировал себе срок и не расширил полномочия. Хотел уравновесить президента и премьера, не получилось в реальности. А жаль.

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Кубат
13.02.2019, 11:19

Атамбаев жесе да эл учун чоон иштерди жазады,аш болсун.Депутаттардын кол тийбестигин алып,кочукко тееп айдаш керек.

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аку
13.02.2019, 14:46

Атамбаев только воровал народ вот что он делал...

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