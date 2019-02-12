Законопроект о лишении "экса" неприкосновенности изменили до неузнаваемости

Сегодня, 12 февраля, на очередном заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша во втором чтении был рассмотрен проект Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР". Он, напомним, был инициирован еще весной прошлого года Исхаком Масалиевым и Курманкулом Зулушевым, когда депутаты расследовали причины январской аварии на столичной ТЭЦ и нерациональное использование китайского гранта.

- Вариант, который мы инициировали, изменился до неузнаваемости. Как вы помните, в прошлом году Конституционная палата на обращение одного адвоката вынесла такое злополучное решение... Он спросил, статья 12 противоречит конституции, или нет? Они решили, что противоречит, но лишь в части того, что отсутствует сам механизм привлечения к ответственности экс-президента. В этой части было рекомендовано приравнять экса к действующему главе государства. На мой взгляд, Конституционная палата вышла за рамки своих полномочий, но тем не менее, поскольку ее решение обязательно к исполнению, в наш проект были внесены изменения другими депутатами, - напомнил сам парламентарий от фракции "Онугуу-Прогресс" Исках Масалиев в разговоре с VB.KG.

Профильный комитет, со его слов, большинством проект закона о снятии неприкосновенности с экс-президента поддержал. Против выступил сам Масалиев.

- Мы же предлагали полностью убрать статью 12 из Конституции КР о неприкосновенности экс-президента. А другая группа депутатов просто усложнила эту процедуру. То есть теперь одна треть депутатов парламента инициирует снятие неприкосновенности с экса, генпрокурор поддерживает, двумя третями голосов Жогорку Кенеша согласие дается, и потом только - привлечение его к ответственности. По существу, приравняли экс-президента к действующему. Я выразил свое недоумение и несогласие. Это совсем другая концепция и, на мой взгляд, решение ошибочное, - резюмировал нардеп.

И также отметил, что после принятия в первом чтении по регламенту "хозяином" законопроекта становится профильный комитет.

- Я не могу отозвать этот проект закона, могу только голосовать против, - заключил он.

В порядке очередности проект Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР" теперь будет рассмотрен во втором чтении на заседании сессии Жогорку Кенеша. Если он будет одобрен большинством парламентариев, то в течение 20 дней будет направлен на третье чтение. Там уже поправки вносить можно будет только грамматические и т.п., но не по содержанию.