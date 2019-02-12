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ГРС запускает поисковик владельцев транспортных средств

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- ВБ
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С запуском проекта "Безопасный город" в адрес Государственной регистрационной службы поступают многочисленные вопросы относительно:

- поиска собственника транспортных средств лицом, управляющим по доверенности транспортным средством для перерегистрации транспортного средства на свое имя;

- поиска собственником транспортного средства лица, управляющего по доверенности транспортным средством, для перерегистрации транспортного средства на имя нового собственника;

В целях решения данного вопроса, ГРС разработала площадку и механизм поиска друг друга автовладельцами для последующей перерегистрации транспортных средств через портал электронных услуг ГРС и запустил поисковик "Поиск владельца транспортного средства".

Данная услуга дает возможность поиска владельца транспортных средств и лица, управляющего транспортным средством по доверенности, и является единой площадкой для размещения объявлений. Граждане могут оставить свое сообщение о поиске владельца транспортного средства или лица, управляющего транспортным средством по доверенности.

Для этого им необходимо зайти на портал электронных услуг ГРС www.portal.srs.kg в раздел "Транспорт" и оставить свое сообщение: https://portal.srs.kg/ru/service/29c72dcb-9229-44c0-aba3-0bf984e611c7

Сформированные объявления будут доступны для просмотра и поиска всем пользователям Портала, что позволит упростить получение информации заинтересованными лицами. Еще одним преимуществом портала является подача объявления без регистрации и авторизации:

На сегодняшний день поисковик "Поиск владельца транспортного средства" - это единственный ресурс поиска владельцев транспортных средств и оптимальное решение вопроса, связанного с переоформлением авто на фактического владельца. В связи с чем ГРС обращается к гражданам, заинтересованным в поиске владельцев транспортного средства воспользоваться данной услугой.

По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в колл-центр ГРС по короткому номеру "119" (звонок бесплатный со всех операторов связи КР)


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URL: https://www.vb.kg/376710
Теги:
ГРС, транспорт, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Bishkekman
12.02.2019, 20:27
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 60

Сделайте мобильное приложение. И чтобы там был поиск по номеру авто или фамилии среди объявлений. Компьютеры есть далеко не у всех, многие ими пользоваться не умеют. А телефонами сейчас пользуются даже пожилые люди. 

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