Темир Сариев: Пустят слухи, а потом доказывай, что ты не слон

Время показало, что строительство дороги Балыкчи-Корумду было самым правильным и нужным решением. Так как она является самой дешевой и качественной дорогой. Таким мнением сегодня поделился на встрече с журналистами экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, километр этой дороги стоит 749 тысяч долларов.

- Все остальные дороги в Кыргызстане обошлись нашей стране за 1 километр в 1,5 миллионов долларов и выше. Есть даже и такие дороги, которые стоят за километр 3 миллиона долларов. И это я говорю без учета мостов и туннелей. Просто немного затянули строительство дороги Балыкчи-Корумду. Должны были еще в 2016-17 годах закончить, но до сих пор строят. Там где-то 13 километров еще осталось. Когда закончат, вы сами убедитесь в качестве дороги - сказал экс-премьер-министр.

Назвал Темир Аргембаевич и причину, по которой его пытались обвинить в коррупции при строительстве этой дороги. По словам политика, кому-то очень хотелось снять его с должности премьер-министра.

- Это специально пустили слухи, чтобы меня скомпрометировать. Атамбаев в свое время очень хорошо пользовался этим методом, и теперь сам страдает от него. Это делается так. Пустят слухи, а потом доказывай, что ты не слон, - добавил Сариев.

Напомним, в апреле 2016 года премьер-министр Темир Сариев подал в отставку после того, как поднялся скандал в связи с реконструкцией автодороги Балыкчи - Тамчы - Чолпон-Ата - Корумду. В частности министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев на заседании депутатской комиссии заявил, что приближенные премьер-министра лоббировали интересы фирмы "Лонг Хай" на тендере по реконструкции автодороги Балыкчи-Корумду.