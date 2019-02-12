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Темир Сариев: Пустят слухи, а потом доказывай, что ты не слон

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- Бакыт Стамов
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Время показало, что строительство дороги Балыкчи-Корумду было самым правильным и нужным решением. Так как она является самой дешевой и качественной дорогой. Таким мнением сегодня поделился на встрече с журналистами экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, километр этой дороги стоит 749 тысяч долларов.

- Все остальные дороги в Кыргызстане обошлись нашей стране за 1 километр в 1,5 миллионов долларов и выше. Есть даже и такие дороги, которые стоят за километр 3 миллиона долларов. И это я говорю без учета мостов и туннелей. Просто немного затянули строительство дороги Балыкчи-Корумду. Должны были еще в 2016-17 годах закончить, но до сих пор строят. Там где-то 13 километров еще осталось. Когда закончат, вы сами убедитесь в качестве дороги - сказал экс-премьер-министр.

Назвал Темир Аргембаевич и причину, по которой его пытались обвинить в коррупции при строительстве этой дороги. По словам политика, кому-то очень хотелось снять его с должности премьер-министра.

- Это специально пустили слухи, чтобы меня скомпрометировать. Атамбаев в свое время очень хорошо пользовался этим методом, и теперь сам страдает от него. Это делается так. Пустят слухи, а потом доказывай, что ты не слон, - добавил Сариев.

Напомним, в апреле 2016 года премьер-министр Темир Сариев подал в отставку после того, как поднялся скандал в связи с реконструкцией автодороги Балыкчи - Тамчы - Чолпон-Ата - Корумду. В частности министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев на заседании депутатской комиссии заявил, что приближенные премьер-министра лоббировали интересы фирмы "Лонг Хай" на тендере по реконструкции автодороги Балыкчи-Корумду.


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URL: https://www.vb.kg/376712
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев, дороги, коррупция, Кыргызстан, Балыкчи-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду
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Комментарии
Дроздов
12.02.2019, 23:03

... что ты не верблюд!

+1
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Иссыкульский
13.02.2019, 00:32

Да кто тебе поверит? Дорогу бросил и сбежал. Без тебя доделаем дорогу.

-1
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Урмат
13.02.2019, 09:37

Полторашка верни деньги в казну за дорогу Балыкчи Корумду! Ты оказывается тоже у нас мародер!? Бедную Эльвиру хотел обезжирить, после смерти ее отца и за которой не было мужчин чтобы постоять за нее, не по мужски это!

-2
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Мырза
13.02.2019, 10:29

Вот от Балыкчы вокруг Иссык Кулья до Балыкчы провели бы железную дорогу пустили электричку поезда от Бишкека курсировали бы неужели это трудно сделать?400 км в РФ 10 тысяч км строят жд дорог в Кара Коле дороги убитые до сих пор 70 тых 80 тых годов при СССР асфальт !!!!! 

0
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Первый
13.02.2019, 11:35

Много не базарьте, тролли, атамбаевские. Темир молодец! Честно работал. Хорошее дело начал для иссык-кульцев. А Эльвира пиарщица, всем властям старается угодить, коньюнктурщица, как и вся ее родня, включая Суракматова

+1
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