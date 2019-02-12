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Зятя депутата парламента, разбившего несколько машин, сегодня ждут в ГУВД

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- Оксана Гут
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Подполковника милиции Айбека Сыдыкова, совершившего на своей автомашине масштабное ДТП в Бишкеке, сегодня ждут в ГУВД столицы. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудник, находящейся в распоряжении столичной милиции, и все потерпевшие в результате автоаварии были официально приглашены следственной службой для беседы. Информация о том, что Айбек Сыдыков скрывается от следствия недостоверна, - отметили в ГУВД Бишкека.

Уточнить число пострадавших и сумму ущерба в результате дорожно-транспортного маневра нетрезвого подполковника пока не удалось. В УОБДД столицы информировали, что в ДТП участвовало три машины Lexus, Toyota Mark, Daewoo Nexia. По некоторым данным, их было больше. Также сообщалось, что виновник аварии расплатился со всеми на месте. Все эти факты будут проверены в ходе следствия.

Авария с участием скандально известного сотрудника милиции, зятя депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева Айбека Сыдыкова произошла, как выяснилось, еще 10 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/376716
Теги:
алкоголь, ДТП, уголовная ответственность, Камчыбек Жолдошбаев, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие, ГУВД
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Комментарии
мент
12.02.2019, 18:24

как понять ждут, даже находясь в распоряжении он должен выходить на службу и его могут привлекать на охрану общественного порядка

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Мвд
12.02.2019, 18:46

Бухой мент таранит машины в городе. Я думал его задержали, а нет. Они его ждут! Интересно в УВД его с цветами встречать будут?

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Bishkekman
12.02.2019, 20:33
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 60

У них там вся семейка похоже инвалиды мозга. 

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Пипец
12.02.2019, 21:14

Его не надо ждать, его надо притащить

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Читатель
12.02.2019, 23:12

Как могли потерять пьяного виновника ДТП? Уволить за халатность надо этих сотрудников. Как мог один пьяный водитель уйти от толпы сотрудников ГУОБДД? Или они в штаны наложили и отпустили его со страха? Жто есть ещё одно доказательство некомпетентности, бесхребетности и несостоятельности руководства МВД, которое не может наладить работу. Это не те люди, которые могут руководить самым большим ведомством страны. Нужно сменить руководство в полном составе. Пригласить Суваналиева Омурбека министром. Он честный, принципиальный,грамотный, неподкупный и смелый генерал. Взяток он не берет, подхалимов и неграмотных взяточников не переваривает. С «чёрными» он никак не связан. Почистит он быстро МВД. Вернёт всех себе подобных чистых и грамотных профессионалов, и наведёт порядок. Неужели Власть не понимает, что это уже «ментовский» беспредел!!!

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Марат К.
12.02.2019, 23:22

В смысле-ждут? Пригласили на обед что ли? Откуда ждут? А других людей тоже всегда ждут или вызывают,приводят? Можно как то точнее выражаться?

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312
13.02.2019, 08:20

Хватит прикрывать этого недоумка, он всех позорит и органы, и даже тестя депутата, и все человечество

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