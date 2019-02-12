Зятя депутата парламента, разбившего несколько машин, сегодня ждут в ГУВД

Подполковника милиции Айбека Сыдыкова, совершившего на своей автомашине масштабное ДТП в Бишкеке, сегодня ждут в ГУВД столицы. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудник, находящейся в распоряжении столичной милиции, и все потерпевшие в результате автоаварии были официально приглашены следственной службой для беседы. Информация о том, что Айбек Сыдыков скрывается от следствия недостоверна, - отметили в ГУВД Бишкека.

Уточнить число пострадавших и сумму ущерба в результате дорожно-транспортного маневра нетрезвого подполковника пока не удалось. В УОБДД столицы информировали, что в ДТП участвовало три машины Lexus, Toyota Mark, Daewoo Nexia. По некоторым данным, их было больше. Также сообщалось, что виновник аварии расплатился со всеми на месте. Все эти факты будут проверены в ходе следствия.

Авария с участием скандально известного сотрудника милиции, зятя депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева Айбека Сыдыкова произошла, как выяснилось, еще 10 февраля.