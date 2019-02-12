Погода
$ 69.72 - 69.84
€ 78.81 - 79.54

Активисты продолжат борьбу за полную реабилитацию Асанова и Кадырова

376  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены Комитета по защите политзаключенных намерены бороться за полную реабилитацию бывших в заключении Кубанычбека Кадырова и Бектура Асанов. Об этом редакции VB.KG заявил глава комитета Сапар Аргымбаев.

По его словам, они были осуждены по надуманному обвинению в захвате власти.

- Мы рады, конечно, что они выходят на свободу, но все равно комитет будет требовать их полной реабилитации и возвращения честного имени, - сказал Аргымбаев.

Кроме того, комитет по защите политзаключённых будет отслеживать предстоящий процесс в Верховном суде по делу Эрнеста Карыбекова, которого осудили за государственную измену.

- Это просто невероятно. Человека обвинили в государственной измене за публикации в СМИ. При этом он оперировал в своих статьях данными, которые есть в открытом доступе, - добавил активист.

Отметим, сегодня решением Верховного суда Бектур Асанов и Кубанычбек Карабеков были освобождены из мест заключения.

"Статья 76 УК КР в новой редакции смягчает наказание за данное преступление. Она имеет обратную силу и лица, подпадающие под действия данной нормы, имеют право на пересмотр их наказания в соответствии с требованиями нового УК КР. В связи в связи с отбытием наказаний судебная коллегия ВС постановила освободить их", - сообщает пресс-служба ВС КР.

Напомним, в 2016 году представители оппозиционного движения "Эл уну" Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были осуждены по статье "Насильственный захват власти" и получили по 12 лет лишения свободы. Эрнеста Карабекова обвинили в государственной измене. Ем удали 20 лет заключения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376717
Теги:
Бектур Асанов, Верховный суд, заключенные, правозащитники, Уголовный кодекс, Кыргызстан, политика, Сапар Аргымбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
айтман
13.02.2019, 10:24

Печально, что в процессе политических игр и интриг на свободу отпускают преступников&провокаторов.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Тарас
13.02.2019, 10:47

Они преступники, они отсидели. Их вина доказана в 3 инстанциях. Что они собрались оправдывать? Честное имя? Откуда у этих честное имя? Они были в политике, тем более отсидели, откуда у таких вообще в голове слово Честность!!! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  