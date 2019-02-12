Активисты продолжат борьбу за полную реабилитацию Асанова и Кадырова

Члены Комитета по защите политзаключенных намерены бороться за полную реабилитацию бывших в заключении Кубанычбека Кадырова и Бектура Асанов. Об этом редакции VB.KG заявил глава комитета Сапар Аргымбаев.

По его словам, они были осуждены по надуманному обвинению в захвате власти.

- Мы рады, конечно, что они выходят на свободу, но все равно комитет будет требовать их полной реабилитации и возвращения честного имени, - сказал Аргымбаев.

Кроме того, комитет по защите политзаключённых будет отслеживать предстоящий процесс в Верховном суде по делу Эрнеста Карыбекова, которого осудили за государственную измену.

- Это просто невероятно. Человека обвинили в государственной измене за публикации в СМИ. При этом он оперировал в своих статьях данными, которые есть в открытом доступе, - добавил активист.

Отметим, сегодня решением Верховного суда Бектур Асанов и Кубанычбек Карабеков были освобождены из мест заключения.

"Статья 76 УК КР в новой редакции смягчает наказание за данное преступление. Она имеет обратную силу и лица, подпадающие под действия данной нормы, имеют право на пересмотр их наказания в соответствии с требованиями нового УК КР. В связи в связи с отбытием наказаний судебная коллегия ВС постановила освободить их", - сообщает пресс-служба ВС КР.

Напомним, в 2016 году представители оппозиционного движения "Эл уну" Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров были осуждены по статье "Насильственный захват власти" и получили по 12 лет лишения свободы. Эрнеста Карабекова обвинили в государственной измене. Ем удали 20 лет заключения.