При представлении декларации граждане могут получить социальные вычеты

Это важно! Физические лица – граждане Кыргызской Республики при представлении Единой налоговой декларации вправе получить социальный и имущественный вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом, сообщает пресс-служба ГНС.

Физическое лицо, включая государственного и муниципального служащего, имеет право на получение:

- социального вычета на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет. При этом размер социального вычета на дошкольное, школьное образование, начальное, среднее и высшее профессиональное образование устанавливается равным сумме оплаты, произведенной налогоплательщиком в адрес организации образования Кыргызской Республики, имеющей лицензию уполномоченного государственного органа, или в адрес попечительских советов, и подтвержденной документами, но не более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование. Для налогоплательщиков, содержащих троих и более иждивенцев - не более 25 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование;

- имущественного налогового вычета в сумме средств, фактически направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тыс. сомов в год.

Указанные вычеты предоставляются налогоплательщику при наличии налоговой регистрации и подаче им ЕНД на основании письменного заявления и документов, подтверждающих произведенные расходы.

В качестве подтверждающих о произведенных расходах документов для получения вычетов, налогоплательщик должен представить в налоговый орган следующие документы:

1) для получения социального вычета на образование:

- заявление по форме DOC STI-162;

- копию контракта на оказание платных образовательных услуг, заключенного между Декларантом и образовательным учреждением, оказывающим услуги по дошкольному и школьному образованию, начальному, среднему и высшему профессиональному образованию;

- копию квитанции к приходному кассовому ордеру и/или платежного поручения за оплату услуг образовательного учреждения;

- копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

- справку из учебного заведения о том, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

- копии паспорта Декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга(и) Декларанта, свидетельства о браке или расторжении брака;

- справку с места работы (основной и неосновной) Декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование DOC STI-161;

- справку с места работы (основной и неосновной) супруга(и) Декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование;

- справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации.

2) для получения имущественного налогового вычета:

- заявление;

- копию паспорта Декларанта;

- копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

- копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

- копию договора о залоге;

- копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

- справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентов по ипотечному кредиту.

- справку с места работы (основной и неосновной) Декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

Имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателя или иного субъекта, а также, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми лицами.

Напомним, что до 1 марта – юридические лица и до 1 апреля – физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

Так, до 1 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах или в Call-центре ГНС по номеру 194.