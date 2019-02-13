Погода
$ 69.72 - 69.84
€ 78.81 - 79.54

Пресечена очередная попытка вывоза золота из Кыргызстана в Индию

449  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, в зале вылета международного аэропорта "Манас", 10.02.2019г. примерно в 5:00 часов, сотрудниками ОБК и НТП таможни "Манас" совместно с сотрудниками АКС ГКНБ Кыргызской Республики была задержана гр. Кыргызской Республики А.Б. вылетавшая рейсом по направлению Бишкек-Дели, у которой были обнаружены изделия из желтого металла, (ювелирные изделия с характерными следами пробирования), общим весом 471,90 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ, материалы направлены по подведомственности в Транспортную прокуратуру Кыргызской Республики для регистрации в АИС ЕРПП.

Отметим, за последнее время это уже третий случай попытки вывоза драгоценных металлов из Кыргызстана в Индию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376727
Теги:
ГКНБ, ГТС, Индия, Таможенный союз, АКС ГКНБ, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  