Пресечена очередная попытка вывоза золота из Кыргызстана в Индию

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, в зале вылета международного аэропорта "Манас", 10.02.2019г. примерно в 5:00 часов, сотрудниками ОБК и НТП таможни "Манас" совместно с сотрудниками АКС ГКНБ Кыргызской Республики была задержана гр. Кыргызской Республики А.Б. вылетавшая рейсом по направлению Бишкек-Дели, у которой были обнаружены изделия из желтого металла, (ювелирные изделия с характерными следами пробирования), общим весом 471,90 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ, материалы направлены по подведомственности в Транспортную прокуратуру Кыргызской Республики для регистрации в АИС ЕРПП.

Отметим, за последнее время это уже третий случай попытки вывоза драгоценных металлов из Кыргызстана в Индию.