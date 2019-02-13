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"Безопасный город" зафиксировал 14 000 нарушений, штрафов в 18 раз меньше

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- Екатерина Улитина
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За первый день система "Безопасный город" зафиксировала около 14 тысяч нарушений. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Тилек Отров.

- Данные, полученные на 17.00 12 февраля, говорят о фиксации около 14 тысяч нарушений. Надо отметить, что речь идет лишь об информации, которую система посчитала как нарушение ПДД. Полученные данные прошли обработку, им была дана юридическая оценка. По каждому случаю принято решение о составлении акта и наложении штрафа, - прокомментировал Тилек Оторов.

После всех процедур сотрудники ГУОБДД составили 761 акт о нарушениях, водители получат штрафы на общую сумму 878 тысяч сомов. При этом в ГУОБДД отмечают, что специалисты центра мониторинга справляются с потоком информации и успевают обрабатывать все поступающие данные.

Напомним, 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город".


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URL: https://www.vb.kg/376729
Теги:
нарушения, ПДД, Чуйская область, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
автолюбитель
13.02.2019, 13:03

Если система  посчитала как нарушение ПДД, то почему система сама не выписывает штрафы, и почему надо по каждому нарушению принимать отдельное решение. Из 14000 нарушений, сотрудники ГУОБДД составили только 761 акт о нарушениях, водители получат штрафы на общую сумму 878 тысяч сомов. Получается, что система несовершенна, отбраковано более 13000 нарушений, или 94,6%, обязательного участии человека для принятия правильного решения, в таком случае разве не возможно предвзятости какого-нибудь сотрудника.

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Ислам
13.02.2019, 13:10

Надо полностью автоматизировать процедуру начисления штрафов. Если туда допустить наших чиновников то они и там начнут воровать

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Дауд
13.02.2019, 14:14

Думаю, нужно уменьшить тарифную сетку штрафов. У нас зарплата не такая большая ,чтобы оплачивать такие суммы.

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Алина
13.02.2019, 14:25

Штрафы за 13000 нарушений в карман ?

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Система
13.02.2019, 15:02

Систему наладить надо. Или наверно своим людям и родственникам часть списали?

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Игорь
13.02.2019, 15:52

автолюбитель

Если система  посчитала как нарушение ПДД, то почему система сама не выписывает штрафы, и почему надо по каждому нарушению принимать отдельное решение. Из 14000 нарушений, сотрудники ГУОБДД составили только 761 акт о нарушениях, водители получат штрафы на общую сумму 878 тысяч сомов. Получается, что система несовершенна, отбраковано более 13000 нарушений, или 94,6%, обязательного участии человека для принятия правильного решения, в таком случае разве не возможно предвзятости какого-нибудь сотрудника.

Есть намеренное нарушение, а есть непреднамеренное.

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мат
13.02.2019, 15:55

условия на дорогах сначала надо создать, а то везде дороги разбитые, светофоры не работают, разметки стёрлись, пробок ещё больше будет, дороги узкие в один ряд

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Bishkekman
13.02.2019, 17:08
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 60

А остальные нарушения куда делись? Почему не сказали по какой причине по ним не выписали акты?  

Если выписали протоколов только 768 из 14000, то это же получается что камеры врут в 94 процентов случаев. 94 процента!!! Кто-то должен за это ответить или хотя бы прокомментировать, назвать причину и что делается для ее устранения. 

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городской
13.02.2019, 17:13

5.4% официальных штрафов для галочки.остальные 13000 штрафов в карманы чинушам.умно однако!

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13.02.2019, 17:17

Пешеходы негодуют))

Может там автомобиль препятствие объезжал, может машина сломалась, может регулировщик стоял (а камера только на светофор обращает внимание), может какой-нибудь мудак аварийную ситуацию создал и водитель был вынужден сделать всевозможное для предотвращения ДТП, .....

Всё это прописано в ПДД и на это штраф не налагается. Так что всё правильно что люди еще сидят и мониторят это. Везде так делают что сотрудник сидит перед компьютером, смотрит материал и нажимает кнопки "Выписать протокол" или "Отклонить".

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Читака
13.02.2019, 17:39

Bishkekman

А остальные нарушения куда делись? Почему не сказали по какой причине по ним не выписали акты?  

Если выписали протоколов только 768 из 14000, то это же получается что камеры врут в 94 процентов случаев. 94 процента!!! Кто-то должен за это ответить или хотя бы прокомментировать, назвать причину и что делается для ее устранения. 

Я бы хотел тебя попросить почитать по внимательнее (Полученные данные прошли обработку, им была дана юридическая оценка. По каждому случаю принято решение о составлении акта и наложении штрафа)

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V.P. Time
13.02.2019, 17:43
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 28
Комментариев: 78

Разумом понимаешь, что  эта  система  необходима  для поддержания порядка на дорогах, но в то же время  ощущаешь, что этим  ограничивается  твоя свобода.  Это как во время женитьбы:  разумом понимаешь, что надо жениться,  но чувствуешь  чем это  грозит   твой  личной свободе.

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Читатель
13.02.2019, 18:24

Bishkekman

А остальные нарушения куда делись? Почему не сказали по какой причине по ним не выписали акты?  

Если выписали протоколов только 768 из 14000, то это же получается что камеры врут в 94 процентов случаев. 94 процента!!! Кто-то должен за это ответить или хотя бы прокомментировать, назвать причину и что делается для ее устранения. 

Реализация проекта делает компания "Вега", которая никогда подобные проекты не реализовывала ни в одной стране мира. Ее даже к тендеру допускать нельзя было. Но откаты - это такая вещь, что наши чиновники согласны объявлять победителем тендере кого угодно, лишь бы деньги отстегивал.

Лет через пятьдесят, может все и наладится. А пока - держитесь и хорошего вам настроения !

Сволочи наши чиновники. Были нормальные компании, с опытом реализации подобных проектов, но выбрали шарашкину контору, которая никогда подобным и не занималась.

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