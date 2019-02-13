"Безопасный город" зафиксировал 14 000 нарушений, штрафов в 18 раз меньше

За первый день система "Безопасный город" зафиксировала около 14 тысяч нарушений. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Тилек Отров.

- Данные, полученные на 17.00 12 февраля, говорят о фиксации около 14 тысяч нарушений. Надо отметить, что речь идет лишь об информации, которую система посчитала как нарушение ПДД. Полученные данные прошли обработку, им была дана юридическая оценка. По каждому случаю принято решение о составлении акта и наложении штрафа, - прокомментировал Тилек Оторов.

После всех процедур сотрудники ГУОБДД составили 761 акт о нарушениях, водители получат штрафы на общую сумму 878 тысяч сомов. При этом в ГУОБДД отмечают, что специалисты центра мониторинга справляются с потоком информации и успевают обрабатывать все поступающие данные.

Напомним, 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город".