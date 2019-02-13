"Безопасный город" зафиксировал 14 000 нарушений, штрафов в 18 раз меньше

Если система посчитала как нарушение ПДД, то почему система сама не выписывает штрафы, и почему надо по каждому нарушению принимать отдельное решение. Из 14000 нарушений, сотрудники ГУОБДД составили только 761 акт о нарушениях, водители получат штрафы на общую сумму 878 тысяч сомов. Получается, что система несовершенна, отбраковано более 13000 нарушений, или 94,6%, обязательного участии человека для принятия правильного решения, в таком случае разве не возможно предвзятости какого-нибудь сотрудника.