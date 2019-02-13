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Нышанов: Мухаммедкалый Абылгазиев - самый лучший премьер-министр

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- Бакыт Стамов
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Депутат Сайдулла Нышанов назвал Мухаммедкалыя Абылгазиева самым лучшим и активным премьер-министром из всех бывших. Об этом он заявил в интервью радио Марал.

По словам депутата, ему приходилось работать со многими премьер-министрами, и только действующий глава правительства самый активный.

"Когда парламент принимал бюджет, то большинство премьер-министров не появлялось на заседании. Мухаммедкалый Дуйшекеевич сам приходит и защищает бюджет. Во время заседания депутаты озвучивают многие проблемы ему, и премьер-министр выслушивает их всех. Сейчас стали говорить, что правительство отправят в отставку. Хорошо, отправим Абылгазиева в отставку. Кто вместо него придет? Это не выход. В первую очередь для развития нужна стабильность", - сказал Нышанов.

Вместе с тем народный избранник убежден, что некоторых министров надо все-таки поменять, так как качество их работы оставляет желать лучшего. При этом имен глав ведомств, которых надо уволить, народный избранник не стал называть. Когда для примера ему привели нового министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву, то он сказал, что она хорошо работает.

"Пока фракции формируют правительство, у премьер-министра руки связаны. Необходимо, что в парламенте было только две партии. Победившая возьмет на себя всю ответственность, в том числе и за состав правительства", - отметил он.

Народный избранник ответил также и на вопрос журналиста по поводу разговоров в обществе, что Асылбек Жээнбеков имеет влияние на депутатов. В частности, был приведен пример выборов члена Наблюдательного совета КТРК, когда утром депутаты выбрали одного человека, а после критического выступления Асылбека Жээнбекова проголосовали за совершенно другого человека.

"Я лично не заметил, чтобы Жээнбеков на кого-нибудь влиял. Он сам по себе очень опытный депутат и к его мнению, безусловно, прислушиваются", - добавил депутат.

Напомним, за день до инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова депутат Сайдулла Нышанов предложил присвоить Героя Кыргызской Республики уходящему главе государства Алмазбеку Атамбаеву.


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URL: https://www.vb.kg/376731
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Сайдулла Нышанов, парламент, президент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, экс-президент
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Комментарии
Артур
13.02.2019, 13:35

Вот это подлизнул. Давай ка будем считать птенцов по осени, а? А то всегда так получается, хвалим, хвалим, а потом выясняется, что он заядлый коррупционер.

+1
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Жора
13.02.2019, 15:01

Зато он первый премьер, кто реализовал проект 'Безопасный Город'.

Хоть и с большой критикой, но факт что сделали и это уже хорошо.

А так, я очень рад, думаю уменьшиться кол-во дтп, и смертности на дорогах

У нас, что не проект, так сразу коррупция, как-говорится всем не угодишь.

+1
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Акбар
13.02.2019, 15:31

Считаю нам необязательно раз в год менять премьера, уже стыдно честно говоря.  Лично мне нравится работа премьера. Без каких либо пиаров как предыдущие премьеры, просто  делает свою работу. 

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Айка
13.02.2019, 16:00

Сайдулла байке прав! Абылгазиев без пиар эле мыкты иштеп жатат

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Катя
13.02.2019, 16:02

Желаем ему удачи, пусть он будет во всем примером для народа.

0
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Куба
13.02.2019, 16:04

На самом деле Абылгазиев молодец он реализовал проект безопасный город

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Турар
13.02.2019, 16:07

Он свои шаги хорошо начал, запускал проект до этого никто не мог, не до деланные были. Будем надеется что с этим не будет остановливаться. Народ еще многое ждет от вас и от власти.

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ЧП
13.02.2019, 16:08

А как же СШЖ, он же тоже из бывших? обидеться же? Лучше уж озвучили бы    Один из лучших

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Белек
13.02.2019, 16:11

Нынешний примеьер вроде нормально работает. Но это не все, с одним проектом нельзя стоять на месте. не только город, и за городом надо выйти и решать проблемы народа

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Тунгуч
13.02.2019, 16:15

Нет неверно не так сказанно...а вот так уулу урматуу лучший премьер министр.

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Еп..ы
13.02.2019, 16:20

Ему надо открыт школу лизунов, самому стать директором этой школы.

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Шамил
13.02.2019, 16:22

Абылгазиев работает без каких либо там пиаров миаров  так что всем молчать ни кто не спорит что он работает кроме троллей Атамбаева. 

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Jorik Vartanov
13.02.2019, 16:23
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Ну безусловно этот проект внес свой большой вклад в город, экономику и безопасность, сразу стало заметно что на дарогах стало лехче передвигатся !!! !!!

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Тунгуч
13.02.2019, 17:09

Весь аппарат здесь лайкает ......а не работают...

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Bishkekman
13.02.2019, 17:09
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 60

Это получается что все премьеры со времен независимости был хуже нынешнего? Хоть бы подлизывался грамотно. 

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Али
13.02.2019, 17:22

Жора

Зато он первый премьер, кто реализовал проект 'Безопасный Город'.

Хоть и с большой критикой, но факт что сделали и это уже хорошо.

А так, я очень рад, думаю уменьшиться кол-во дтп, и смертности на дорогах

У нас, что не проект, так сразу коррупция, как-говорится всем не угодишь.

Это не он сделал, а время. Он просто оказался в том месте и в то время.

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sas
13.02.2019, 17:26

новый министр

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Лизун
13.02.2019, 17:38

Безопасный город ещё не реализован. То, что камеры стоят на 10 перекрёстках - ещё ни о чем не говорит. Это - безопасные перекрёстки, а не безопасный город. Камер нужно как минимум в 100 раз больше по Бишкеку, и в 1000 раз больше по республике. Распиарили первый день работы камер, как нечто невероятное. Внедрение различного рода новшеств и проектов это не заслуга премьера, а его БУДНИ И ОБЯЗАННОСТИ. Не пиарится премьер поскольку пиарить особо нечего.

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кука
13.02.2019, 17:52

Ну на счет лучшего можно и не спорить, он единственный кто продержался год 

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Darknet
13.02.2019, 18:47

Да он не просто хороший! Он Великий!! Он Величайший!!! Проект "Безопасный город" не удалось реализовать даже нынешнему президенту, который был до него премьером, а Величайший реализовал!!!!

Да что там "безопасный город", при Величайшем киргизские футболисты впервые в истории вышли в плей-офф Кубка мира Азии по футболу!!!!

Да что там футбол! При Величайшем 6 января 2019 года произошло Солнечное затмение, 21 января 2019 года произошло полное Лунное затмение. Это знаки свыше!!! Его послало нам само небо!!! Ура товарищи!!!!

Надо срочно назвать в его честь 10 населённых пунктов в Киргизии, 20 улиц в Бишкеке, по одной улице в Москве, Париже, Вашингтоне, Лондоне, поставить в Бишкеке 5 памятников и переименовать в его честь одну из ближайших к Земле планет (Луну может быть?) 

Ещё раз ура, товарищи!!!!  

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южанин
13.02.2019, 19:03

Абылгазиеву надо дать время нормально поработать, видно что он старается.Надеюсь еще многое сделает для процветания нашей страны

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Болотбек
13.02.2019, 20:02

Лишь бы не уволили. А то вон уже об отставке ПКР поговаривают. И что им неймется? А по хорошему институт премьерства вообще надо наделить всеми государственным полномочиями,а институт президентства сделать церемониальным, как во многих странах.

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Тунгуч
13.02.2019, 20:28

Darkent молодец! Как в лучшие времена Курманбека Салиевича пиарим ПМ КР..поддерживаю Вас! Всем многому надо поучиться у Вас! До сих пор всей семьёй смеемся!

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