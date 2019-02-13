ГУВД Бишкека объявляет набор на должности инспекторов туристической милиции

ГУВД г.Бишкек объявляет набор на вакантные офицерские должности инспекторов туристической милиции.

Основные требования для приема в туристическую милицию:

- высшее образование;

- возраст до 35 лет;

- отсутствие судимости кандидата и его близких родственников;

- рост не ниже 170 см. (для мужчин) 168 (для женщин);

- владение иностранными языками на уровне пользователя (английский

приоритет);

- военный билет.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров ГУВД Бишкека по адресу: г.Бишкек ул.Токтогула 64 "а" или по телефонам: (0554) 102-423, (0550) 62-11-02.