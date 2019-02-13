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ГУВД Бишкека объявляет набор на должности инспекторов туристической милиции

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- ВБ
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ГУВД г.Бишкек объявляет набор на вакантные офицерские должности инспекторов туристической милиции.

Основные требования для приема в туристическую милицию:

- высшее образование;

- возраст до 35 лет;

- отсутствие судимости кандидата и его близких родственников;

- рост не ниже 170 см. (для мужчин) 168 (для женщин);

- владение иностранными языками на уровне пользователя (английский

приоритет);

- военный билет.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров ГУВД Бишкека по адресу: г.Бишкек ул.Токтогула 64 "а" или по телефонам: (0554) 102-423, (0550) 62-11-02.


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URL: https://www.vb.kg/376732
Теги:
ГУВД, кадры, туризм, Бишкек, Кыргызстан
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