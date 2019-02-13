ГУВД Бишкека объявляет набор на должности инспекторов туристической милиции

ГУВД г.Бишкек объявляет набор на вакантные офицерские должности инспекторов туристической милиции.
Основные требования для приема в туристическую милицию:
- высшее образование;
- возраст до 35 лет;
- отсутствие судимости кандидата и его близких родственников;
- рост не ниже 170 см. (для мужчин) 168 (для женщин);
- владение иностранными языками на уровне пользователя (английский
приоритет);
- военный билет.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров ГУВД Бишкека по адресу: г.Бишкек ул.Токтогула 64 "а" или по телефонам: (0554) 102-423, (0550) 62-11-02.