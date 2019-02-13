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"Газпром Кыргызстан" отключает газ в Токмаке

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- ВБ
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного в следующих районах:

- 13 февраля в г. Токмак по улицам: Советская ж/д №74, 76, 78, 80, 82, 84; Гагарина ж/д №46, 48, 50, 52, 54; Комсомольская ж/д №129, 131, 133, 135, 137, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197; Береговая ж/д №55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Казахстанская ж/д №50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- 14 февраля в г. Токмак по улицам: Чкалова ж/д №8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40; Дубовицкого ж/д №163, 195; Бокомбаева ж/д 39, 41; Гравийная ж/д 38;

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/376735
Теги:
газ, отключение газа, ремонт, Токмак, Чуйская область, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан, Кыргызгаз
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