Женщине, ударившей чужих детей в торговом центре, грозит штраф до 80 тысяч

Расследование по уголовному делу в отношении женщины, ударившей в холле торгового центра Оша чужих детей, закончено. На днях все материалы будут переданы в Ошский городской суд. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его данным, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса КР о проступках. В ходе следствия она утверждала, что две девочки ударили ее дочь младше возрастом на игровой площадке. Из-за чего она не сдержалась и решила проучить их. Но в ходе следствия было доказано, что девочки дочь женщины не били.

Женщина пыталась получить встречное заявление, чтобы дело прекратили, но родители потерпевших подростков отказались. Хотя, по заключению судмедэкспертизы, у несовершеннолетних видимых телесных повреждений нет.

Для справки: Статья 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса КР о проступках

Мелкое хулиганство, то есть совершенное без всякой причины влечет наказание в виде штрафа II категории либо ограничения свободы II категории (…).

Штраф II категории для физических лиц составляет от 600 до 800 расчетных или от 60 000 до 80 000 сомов.

Напомним, инцидент произошел 29 января в одном из семейных ТРЦ города Ош. На втором этаже на детской площадке между детьми случилась ссора. После того как две девочки, участвовавшие в конфликте, спустились вниз, мать обиженного ребенка ударила их по голове.

Родители двух девочек написали заявление в УВД Оша.