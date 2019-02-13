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Женщине, ударившей чужих детей в торговом центре, грозит штраф до 80 тысяч

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- Оксана Гут
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Расследование по уголовному делу в отношении женщины, ударившей в холле торгового центра Оша чужих детей, закончено. На днях все материалы будут переданы в Ошский городской суд. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его данным, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса КР о проступках. В ходе следствия она утверждала, что две девочки ударили ее дочь младше возрастом на игровой площадке. Из-за чего она не сдержалась и решила проучить их. Но в ходе следствия было доказано, что девочки дочь женщины не били.

Женщина пыталась получить встречное заявление, чтобы дело прекратили, но родители потерпевших подростков отказались. Хотя, по заключению судмедэкспертизы, у несовершеннолетних видимых телесных повреждений нет.

Для справки: Статья 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса КР о проступках

Мелкое хулиганство, то есть совершенное без всякой причины влечет наказание в виде штрафа II категории либо ограничения свободы II категории (…).

Штраф II категории для физических лиц составляет от 600 до 800 расчетных или от 60 000 до 80 000 сомов.

Напомним, инцидент произошел 29 января в одном из семейных ТРЦ города Ош. На втором этаже на детской площадке между детьми случилась ссора. После того как две девочки, участвовавшие в конфликте, спустились вниз, мать обиженного ребенка ударила их по голове.

Родители двух девочек написали заявление в УВД Оша.


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URL: https://www.vb.kg/376738
Теги:
наказание, Ош, хулиганство, штраф, Уголовный кодекс, Кыргызстан, избил ребенка, уголовное дело, УВД
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Комментарии
Bishkekman
13.02.2019, 17:14
Карма: +28
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Минусов: 12
Комментариев: 60

Да не будет она ничего платить. Кыргыз с кыргызом всегда договорятся. Эта видимо с гонором подошла, вот они и не согласились забрать заявление. Сейчас поостынет, созовет родственников, договорятся и дело закроют. 

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