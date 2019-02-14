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Социал-демократы поздравили Кулматова с днем рождения

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- ВБ
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Социал-демократическая партия Кыргызстана поздравила члена Политсовета партии Кубанычбека Кенешевича Кулматова с днем рождения.

"Уважаемый Кубанычбек Кенешевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения. На всех должностях, где работали, Вы проявили себя как высокий профессионал и один из самых эффективных менеджеров в сфере реализации интересов государства и пополнения государственного бюджета. Такими людьми, такими руководителями, как Вы, наша Родина может гордиться.

К сожалению, сейчас Вы оказались в нелегкой жизненной ситуации, подверглись надуманным ложным обвинениям. Это очень беспокоит всех, кто Вас знает, уважает и ценит.

Мы уверены, что в конечном итоге правда и справедливость должны восторжествовать, Ваше доброе имя будет очищено от обвинений и клеветы, и Вы еще сможете успешно потрудиться на благо нашей страны!

Желаем Вам и Вашим близким терпения, спокойствия и мужества, а также крепкого здоровья. С днем рождения Вас!"


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URL: https://www.vb.kg/376753
Теги:
ГКНБ, ГТС, СДПК, СИЗО, Кубанычбек Кулматов, Кыргызстан, политика, таможня
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Комментарии
СДПК
14.02.2019, 13:40

Зачем поздровлять корупционера СДПК ?

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Максим
14.02.2019, 16:05

С Днем Рождения! Желаю вам всего хорошего и здоровья! Власть эта не вечна! Скоро они уйдут и я уверен вы выйдете на свободу оправданным по всем пунктам. Не унывайте и держитесь

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Ира
14.02.2019, 16:06

С днем рождения, Кубанычбек Кенешевич! Справедливость восторжествует!

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Арман
14.02.2019, 16:09

Чем больше в свет выходят нюансы уголовное дела, тем больше очевидней что дело имеет чисто политическую подоплеку.  Ну, ничего, рано или поздно справедливость восторжествует! 

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