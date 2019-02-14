Социал-демократы поздравили Кулматова с днем рождения

Социал-демократическая партия Кыргызстана поздравила члена Политсовета партии Кубанычбека Кенешевича Кулматова с днем рождения.

"Уважаемый Кубанычбек Кенешевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения. На всех должностях, где работали, Вы проявили себя как высокий профессионал и один из самых эффективных менеджеров в сфере реализации интересов государства и пополнения государственного бюджета. Такими людьми, такими руководителями, как Вы, наша Родина может гордиться.

К сожалению, сейчас Вы оказались в нелегкой жизненной ситуации, подверглись надуманным ложным обвинениям. Это очень беспокоит всех, кто Вас знает, уважает и ценит.

Мы уверены, что в конечном итоге правда и справедливость должны восторжествовать, Ваше доброе имя будет очищено от обвинений и клеветы, и Вы еще сможете успешно потрудиться на благо нашей страны!

Желаем Вам и Вашим близким терпения, спокойствия и мужества, а также крепкого здоровья. С днем рождения Вас!"