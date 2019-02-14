Розыск! В Кыргызстане пропал гражданин Германии

Внимание розыск!

Аламединским районным отделом внутренних дел Чуйской области разыскивается без вести пропавший Вилли Райфшнайдер 1984 года рождения, который с 2016 по 2018 год находился в г.Бишкек. В последний раз Вилли Райфшнайдер выходил на связь с родственниками в ноябре 2018 года.

Последнее место жительства, которое знают – село Лебединовка Аламединского района Чуйской области. Близкие родственники, граждане Германии, не смогли установить его местонахождение и обратились в органы внутренних дел с просьбой помочь найти без вести пропавшего сына.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, длинные до плеч, нос прямой.

Был одет: по сезону.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Вилли Райфшнайдера, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(552) 22-06-92, 0(704) 31-25-05, 0(550) 34-33-63 или в 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие.