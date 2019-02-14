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Глава Счетной палаты: китайский кредит будет выплачивать народ

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- Бакыт Стамов
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Депутат Бактыбек Райымкулов поинтересовался у членов правительства, на какой срок был выдан кредит китайским банком на модернизацию ТЭЦ Бишкека, и кто будет расплачиваться за него. Об этом он спросил сегодня на заседании парламента.

На этот вопрос дал свой ответ председатель Счетной палаты КР Улукбек Марипов, по словам которого, всему народу Кыргызстана придется расплачиваться за этот кредит.

- Этот кредит был взят в 2013 году под 2 процента на 20 лет. То есть взяли 386 миллионов долларов и к нему прибавим 2 процента – 107 миллионов долларов. Всего 493 миллиона долларов получим, которые надо будет заплатить. Правительство в данном случае выступило гарантом выплаты этой суммы. То есть деньги будут взяты из бюджета, а значит платить будет народ, - пояснил Марипов.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/376759
Теги:
ГКНБ, Счетная палата, ТЭЦ, коррупция, парламент, Бишкек, Кыргызстан, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, авария, Улукбек Марипов, Бактыбек Райымкулов
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Комментарии
скафнюк
14.02.2019, 15:54

наваровали чиновники а отдавать пенсионерам..ппц

+1
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Али
14.02.2019, 16:09

Проблемы в нашей стране не в том, что мы не можем накормить бедных , а в том , что богатые не могут все никак нажраться ....

+1
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Нури
14.02.2019, 16:12

Атамбаев төлөсүн! Неге эл төлөйт Сапар Исаков менен Атамбаев уурдап алса

0
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Кукушка
14.02.2019, 16:14

Бул карыз 20 жылга алынса ойлонбой туруп келечек муунду карызга батырыптырбыз, ошондуктан азыр айыпталып жаткандар ошол акчаны бизнеске салышкан пусть ошолор толошсун.

0
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Бакыт
14.02.2019, 16:17

Получается Атамбаев взял за счет народа, надо у Атамбаева все конфисковать и продать инвесторам и у всех коррупционеров надо конфисковать имущество всё до единой копейки.

+1
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212
14.02.2019, 16:32

я ничего платить не буду, я итак содержу всех чинуш, сами украли сами платите

+1
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Ас
14.02.2019, 16:36

Мрачное будущее нам готовят правители

0
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Абрек
14.02.2019, 16:49

..уки конченные, и как у него язык поворачивается это сказать. Чтоб у вас всегда карманах пусто было, ******* чинуши.

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Нуржан
14.02.2019, 16:49

Вот до чего довела шайка мошенников называющая себя временным правительством. Это все результаты их деятельности.

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Читатель
14.02.2019, 16:50

Нужно национализировать все имущество Атамбаева и Ко, а вырученные средства направить на погашение госдолга. Наворованного ими вполне закатит чтобы расчитаться.

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Артур
14.02.2019, 17:18

Вот почему я ненавижу наших чиновников, всех, кто представляет власть. Почему должен народ платить ? Вы грабьте, а мы платить?

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Менталист
14.02.2019, 17:23

Как народ будет выплачивать? кто нибудь обьяснит мне процедуру и экономические детали как это делается? лучше бы следил за своими аудиторами которые незнают законыо госзакупках и корруимпированых

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Лилии
14.02.2019, 17:27

Атамбаев, Исаков и все пусть заплатят эти долги и сдохнут. Проклянаю их и их детей. Дай Бог им беду от поколения к поколению.

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Заяц
14.02.2019, 17:31

Мало того что народ кормит всех этих мразот бездарных, так еще и деньги выплачивать должен, которые они *******.  

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Ринат
14.02.2019, 18:01

Надо провести расследование откуда у Атамбаева деньги, у него были раньше, или он их после назначения на главу государство накопил?

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Бешбармак
14.02.2019, 18:18

Браво.Я так рад,что буду выплачивать это кредит.А то у меня деньги в мой карман не помещаются.

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М.К.
14.02.2019, 18:24

Акмактар айтат эл толойт

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