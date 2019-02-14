Глава Счетной палаты: китайский кредит будет выплачивать народ

Депутат Бактыбек Райымкулов поинтересовался у членов правительства, на какой срок был выдан кредит китайским банком на модернизацию ТЭЦ Бишкека, и кто будет расплачиваться за него. Об этом он спросил сегодня на заседании парламента.

На этот вопрос дал свой ответ председатель Счетной палаты КР Улукбек Марипов, по словам которого, всему народу Кыргызстана придется расплачиваться за этот кредит.

- Этот кредит был взят в 2013 году под 2 процента на 20 лет. То есть взяли 386 миллионов долларов и к нему прибавим 2 процента – 107 миллионов долларов. Всего 493 миллиона долларов получим, которые надо будет заплатить. Правительство в данном случае выступило гарантом выплаты этой суммы. То есть деньги будут взяты из бюджета, а значит платить будет народ, - пояснил Марипов.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.