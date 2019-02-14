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Член ОПГ, уже находящийся в колонии, подозревается в мошенничестве

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- ВБ
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Сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики проведено задержание лица, подозреваемого в совершении мошенничества.

Весной 2014 года некий гражданин по имени "Алмаз" войдя в доверительное отношение, совершил мошеннические действия. Под предлогом оказания содействия в продаже транспортного средства он обманным путем завладел у жителя Чуйской области автомашиной "Ниссан Максима" и скрылся, причинив крупный ущерб.

Как выяснилось, он перепродал автомобиль третьим лицам, получив свою денежную выгоду.

Потерпевший владелец автотранспорта в январе 2019 года обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении лица, нарушившего его права и законные интересы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Следственной службой УВД Ленинского района г.Бишкек было начато досудебное расследование по факту мошенничества.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД был установлен подозреваемый. Принятыми мерами задержан гражданин У.А. 1975 г.р. уроженец г.Кара-Балта Чуйской области.

Выяснилось, что в настоящее время указанный гражданин У.А. осужден за мошенничество и отбывает срок наказания в колонии поселении.

Более того, по данным Службы криминальной милиции, гражданин У.А. 1975 года рождения состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок, сообщает пресс-служба МВД.


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URL: https://www.vb.kg/376760
Теги:
ГСИН, Кара-Балта, колонии, мошенничество, ОПГ, транспорт, Чуйская область, Кыргызстан
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