На зятя депутата парламента Жолдошбаева возбуждено уголовное дело

На зятя депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева Айбека Сыдыкова возбуждено уголовное дело по статье 266 УК КР "Хулиганство". Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы МВД КР Бакыт Сейитов.

Кроме того, как стало известно, два дня назад по итогам служебного расследования приказом ГУВД Бишкека подполковник милиции Сыдыков был уволен из правоохранительных органов.

Также ранее выяснилось, что Бишкекский горсуд отказал в апелляционной жалобе Айбека Сыдыкова и оставил в силе решение первой инстанции. Иными словами, теперь бывший милиционер условно отбывает срок за стрельбу осенью 2017 года в клубе "Ретро-Метро".

Напомним, в ноябре 2018 года Сыдыков вместе с коллегой Бакытом Увалиевым был признан виновным в хулиганстве, но оправдан по статьям "Кража" и "Превышение служебных полномочий".

Будет ли для него наказание за очередное хулиганство по новому уголовному кодексу – решит суд. В настоящее время проводится досудебное производство. Со слов Бакыта Сейитова, инцидент в ночь на 11 февраля этого года, а именно массовое ДТП и последующие действия Сыдыкова, как отказ от алкогольного освидетельствования, был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района. В ходе следствия заслушаны два свидетеля, сотрудники ГУОБДД, два пострадавших и сам подозреваемый.

Для справки:

Статья 266. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, или сопровождавшееся применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применения, -

наказывается штрафом VI категории ( 260 000 – 300 000 сомов) или лишением свободы II категории (от 2 лет 6 месяцев до 5 лет).

2. Хулиганство, совершенное:

3) с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка

- наказывается лишением свободы III категории (от 5 лет до 7 лет 6 месяцев).