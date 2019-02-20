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ГКНБ займется результатами тендера на покупку бланков для паспортов

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- Оксана Гут
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Как уже ранее сообщалось VB.KG, в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов были направлены две жалобы - от немецкой Muhlbauer ID Services GmbH и французской IDEMIAFrance SAS. Что касается жалобы французской компании, то в ней было указано, что "она (Garsu Pasaulis, победитель конкурса - ред.) принадлежит Альберу Каразивану и бельгийской компании SEMLEX. Мы хотели бы привлечь внимание департамента госзакупок к информации о том, что Альбер Каразиван находится под следствием в Европе по фактам коррупции и трафику паспортов".

Сейчас стало известно, что комиссия направила запрос в департамент государственных закупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе, а также в Госфинразведку, чтобы проверить бенефициарных собственников Garsu Pasaulis в соответствии с Законом КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

К слову напомним, что после ряда критических публикаций представители Garsu Pasaulis провели в Бишкеке пресс-конференцию, на которой презентовали паспорта, которые собираются выпускать для граждан Кыргызстана.

Так, было заявлено, что нынешние паспорта не самые простые, они называются машиносчитываемыми. А ведь до 2015 года во многих странах государственные документы, удостоверяющие личность, выписывались рукой. И тем не менее. В наших паспортах нет электронной части.

- Для Кыргызстана нет конкретного срока, когда переходить на такие документы. Это решают сами страны или союзы, в которые они входят. Евросоюз решил, что это надо было сделать давно. Без электронного паспорта ограничиваются возможности граждан. Сам документ не гарантирует, но дает преимущество получать безвизовый режим в облегченном варианте. К примеру, граждане Латвии могли выезжать в США без виз. В Молдове с прошлого года граждане получили безвизовый въезд в Европу плюс шенгенские страны.

И еще одно. Нынешние паспорта технологически старые. Они являются мишенью для криминальных структур - тех, кто подделывает документы. Это вопрос репутации страны. Подделать электронный паспорт намного сложнее, - заявил советник генерального директора ЗАО "Гарсу Пасаулис" Витаутас Меляускас.

Из чего будет ePassport для Кыргызстана

- Мы печатаем, шьем, клеим чип, обложку, делаем вырезку, лазерную нумерацию. Обложка, думаем, будет производства США, сама бумага – Венгрия или Польша. На Кыргызстан мы сто процентов будем делать поликарбонат. Чип кыргызского паспорта будет вклеиваться в сторону обложки не на бумагу, а между слоев бумаги и обложки. Первая страница будет поликарбонат, как и в литовских, с личными данными, но внутри не будет чипа. Он будет в обложке. В бумажных чип бывает сзади обложки. По требованиям ГРС есть поликарбонатная страница, она немножко тоньше. Но личные данные прописываются лазером. Будь то поликарбонатные вставки, или бумажные - это не гарантирует качество конечного продукта. Такой эффект дает совокупность всего: и страницы данных, и других технологий.

Сколько будет стоить паспорт нового поколения для граждан КР

- Поликарбонат всегда дороже. Да и сам паспорт нового поколения объективно дороже, чем обычный. Потому, что в основе электронный носитель, технологически его по-другому производят. Насколько это отразится на гражданах – это политический вопрос. Трудно ответить почем будет паспорт для гражданина. То, что платит житель не является ценой этого буклета. У нас в Литве житель платит само дешево 43 евро. Мы бы мечтали получить от изготовления такую сумму, но это нереально. Так как стоимость паспорта в Литве покрывает стоимость ID-card.

Собственно говоря, от того, кто именно будет печатать бланки для паспортов граждан Кыргызстана, классификацию не изменит - это общие требования. А вот кто теперь будет их выпускать - под большим вопросом.

Не исключено, что результаты конкурса будут пересмотрены.


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URL: https://www.vb.kg/376765
Теги:
бизнес, виза, паспорт, подделка, правительство, гражданство, Кыргызстан, Гарсу Пасаулис, ГКНБ, ГРС
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