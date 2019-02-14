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Подполковник, следователь по особо важным делам МВД попался на взятке

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- ВБ
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14 февраля 2019 года АКС ГКНБ КР в результате проведенных совместно с СВР МВД КР оперативных мероприятий в г.Бишкек, с поличным при получении взятки в сумме 1700 долларов США у фигуранта уголовного дела задержан следователь Управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД КР подполковник милиции "Ж.Н.".

Задержание подполковника милиции "Ж.Н." была осуществлена в рамках ранее зарегистрированного в ЕРПП материалов досудебного производства по ст.326 ч.2 п.1 ("Вымогательство взятки") УК КР.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответсвующие следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/376766
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, Кыргызстан, следствие, ГКНБ, МВД
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Комментарии
скафнюк
14.02.2019, 19:24

вот и лицо ментов и прокуроров..вот откуда у них геленвагены и лексусы..а мы чернь думаем о справедливости

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Айбек
14.02.2019, 20:08

Взял взятку за прикрытие темных дел ментов. Сталина бы оживить сейчас...

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Фрунзе
14.02.2019, 20:22

Менты жгут еженедельно!!! Может всю эту шоблу как в Грузии к *****, а????

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Федя
14.02.2019, 21:19

Акс ГКНБ молодцы, теперь ход за МВД когда они за взятку поймают сотрудника ГКНБ

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Молодцы
14.02.2019, 22:05

Молодцы только на Вас надеемся КГНБ , что вы поставите этих ментов на место .

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Читатель
14.02.2019, 22:06

Нужна реальная реформа в МВД. Нужно новое и чистое руководство, которое подчиненные будут уважать и не подставлять. Грязные сами уйдут хорош, если придёт компетентное и авторитетное руководство, которое почистит всю грязь в один день. Сколько может этот беспредел повторяться?

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