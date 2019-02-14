Подполковник, следователь по особо важным делам МВД попался на взятке

14 февраля 2019 года АКС ГКНБ КР в результате проведенных совместно с СВР МВД КР оперативных мероприятий в г.Бишкек, с поличным при получении взятки в сумме 1700 долларов США у фигуранта уголовного дела задержан следователь Управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД КР подполковник милиции "Ж.Н.".

Задержание подполковника милиции "Ж.Н." была осуществлена в рамках ранее зарегистрированного в ЕРПП материалов досудебного производства по ст.326 ч.2 п.1 ("Вымогательство взятки") УК КР.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответсвующие следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.