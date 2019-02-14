Убийцы каракольского школьника: Когда мы уходили, он был жив...

В сети появилось фото с места обнаружения тела каракольского школьника. Даже с дальнего расстояния, с "растушевкой" очевидно, что вместо лица подростка - кровавое месиво.

И, как стало известно VB.KG, задержанные по обвинению в убийстве жителя Каракола утверждают, что когда они уходили, их противник был еще жив.

Правоохранительные органы в свою очередь пока никаких деталей следствия не раскрывают.

Напомним, школьник из Каракола был убит в ночь на 12 февраля. По версии следствия, его забили до смерти восемь учеников из его же школы из-за неприязненных отношений.