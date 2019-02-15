Илим Карыпбеков будет бороться за кресло главы КТРК

Нынешний глава КТРК, несмотря на сделанные им ранее заявления, все же будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы корпорации. Об этом он сегодня написал на своем аккаунте в Facebook.

Публикуем его обращение без какой-либо правки:

"Друзья!

Во первых хочу выразить огромную благодарность коллективу КТРК, Наблюдательному совету КТРК, всем партнерам, коллегам, друзьям за возможность совместной работы в течение всего моего четырехлетнего пребывания в должности генерального директора КТРК! У меня скоро будет возможность более подробно поделиться своими мыслями о своей работе и обо всех, с кем бок о бок работали все это время. В настоящее время готовлю подробный отчёт о своей деятельности за 4 года.

Во вторых, настоящим постом хочу сделать заявление относительно открытого конкурса на замещение должности генерального директора КТРК.

Как многие помнят и не раз напоминают мне через социальные сети, я несколько раз давал интервью о том, что не намерен участвовать в следующем конкурсе на вакантную должность генерального директора КТРК после окончания моего срока. Это было продиктовано многими объективными и субъективными причинами, но прежде всего намерением предоставить возможность новым лицам, более идейным, энергичным, сильным, опытным профессионалам развивать КТРК и вывести Корпорацию на новый уровень.

Как вы можете наблюдать, с начала года, за 2-3 месяца до окончания моего срока на посту генерального директора и особенно с момента объявления открытого конкурса идёт оживленная дискуссия вокруг данного вопроса. С сожалением отмечаю, что определённые лица целенаправленно стараются направить дискуссию на дискредитацию всего периода моей деятельности на посту генерального директора, стараясь показать деятельность КТРК за последние 4 года в самом негативном свете. Я с пониманием отношусь к тому, что все это делается в целях не допустить возможность моего повторного участия в открытом конкурсе. Однако эти лица, заинтересованные силы забывают, что 4 последних года работы КТРК не работа одного генерального директора, а деятельность в равной мере каждого сотрудника КТРК независимо от занимаемой должности и функциональных обязанностей. Стараясь дискредитировать меня, указанные силы несправедливо обливают грязью деятельность всего КТРК и каждого сотрудника Корпорации. Как вы уже не раз были свидетелями, КТРК сегодня одна единая, сплочённая команда где также как и я, каждый старается защищать результаты коллективного упорного, кропотливого, каждодневного труда, направленного на обеспечение качественным эфиром разнообразную, многонациональную, самую большую в стране ТВ, радио аудиторию. Ни мне, ни всей команде КТРК нет за что стыдиться, а есть огромный пласт работы, тяжелого кропотливого труда, целый ряд значимых результатов, способствовавших впервые в истории ТВ страны обойти по рейтингу российские главные каналы по смотребельности, доверию и стать лидером в стране. И мы можем только гордиться этим фактом!

Отчасти указанные причины, а также свои личные желания побудили многих сотрудников КТРК обратиться и устно и письменно членам Наблюдательного совета КТРК, на имя Президента, парламента страны и лично ко мне с просьбой участвовать в открытом конкурсе на следующий срок.

Уважая мнения подавляющего большинства своих коллег, руководствуясь намерением защищать результаты кропотливого труда огромного коллектива КТРК за последние 4 года я принял не простое для себя решение участвовать в открытом конкурсе на замещение должности генерального директора КТРК.

Понимаю и осознаю вероятный шквал критики и негатива в связи с моим решением, но искренне верю, что мое участие в конкурсе будет содействовать ещё более активному участию и борьбе за победу каждого кандидата, что только будет способствовать Наблюдательному совету КТРК в выборе наиболее сильного и нужного в настоящее время для КТРК руководителя.

С уважением ко всем кандидатам и пожеланием победы сильнейшему, с сегодняшнего дня кандидат на пост генерального директора КТРК, Илим Карыпбеков".

Отметим, в конкурсе возможно также будет участвовать активист Адиль Турдукулов. Еще один кандидат подал заявку, но имя его не раскрывается. Ранее Илим Карыпбеков заявлял, что ни в коем случае не пойдет на второй срок пребывания на посту главы КТРК.