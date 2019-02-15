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Илим Карыпбеков будет бороться за кресло главы КТРК

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- ВБ
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Нынешний глава КТРК, несмотря на сделанные им ранее заявления, все же будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы корпорации. Об этом он сегодня написал на своем аккаунте в Facebook.

Публикуем его обращение без какой-либо правки:

"Друзья!

Во первых хочу выразить огромную благодарность коллективу КТРК, Наблюдательному совету КТРК, всем партнерам, коллегам, друзьям за возможность совместной работы в течение всего моего четырехлетнего пребывания в должности генерального директора КТРК! У меня скоро будет возможность более подробно поделиться своими мыслями о своей работе и обо всех, с кем бок о бок работали все это время. В настоящее время готовлю подробный отчёт о своей деятельности за 4 года.

Во вторых, настоящим постом хочу сделать заявление относительно открытого конкурса на замещение должности генерального директора КТРК.

Как многие помнят и не раз напоминают мне через социальные сети, я несколько раз давал интервью о том, что не намерен участвовать в следующем конкурсе на вакантную должность генерального директора КТРК после окончания моего срока. Это было продиктовано многими объективными и субъективными причинами, но прежде всего намерением предоставить возможность новым лицам, более идейным, энергичным, сильным, опытным профессионалам развивать КТРК и вывести Корпорацию на новый уровень.

Как вы можете наблюдать, с начала года, за 2-3 месяца до окончания моего срока на посту генерального директора и особенно с момента объявления открытого конкурса идёт оживленная дискуссия вокруг данного вопроса. С сожалением отмечаю, что определённые лица целенаправленно стараются направить дискуссию на дискредитацию всего периода моей деятельности на посту генерального директора, стараясь показать деятельность КТРК за последние 4 года в самом негативном свете. Я с пониманием отношусь к тому, что все это делается в целях не допустить возможность моего повторного участия в открытом конкурсе. Однако эти лица, заинтересованные силы забывают, что 4 последних года работы КТРК не работа одного генерального директора, а деятельность в равной мере каждого сотрудника КТРК независимо от занимаемой должности и функциональных обязанностей. Стараясь дискредитировать меня, указанные силы несправедливо обливают грязью деятельность всего КТРК и каждого сотрудника Корпорации. Как вы уже не раз были свидетелями, КТРК сегодня одна единая, сплочённая команда где также как и я, каждый старается защищать результаты коллективного упорного, кропотливого, каждодневного труда, направленного на обеспечение качественным эфиром разнообразную, многонациональную, самую большую в стране ТВ, радио аудиторию. Ни мне, ни всей команде КТРК нет за что стыдиться, а есть огромный пласт работы, тяжелого кропотливого труда, целый ряд значимых результатов, способствовавших впервые в истории ТВ страны обойти по рейтингу российские главные каналы по смотребельности, доверию и стать лидером в стране. И мы можем только гордиться этим фактом!

Отчасти указанные причины, а также свои личные желания побудили многих сотрудников КТРК обратиться и устно и письменно членам Наблюдательного совета КТРК, на имя Президента, парламента страны и лично ко мне с просьбой участвовать в открытом конкурсе на следующий срок.

Уважая мнения подавляющего большинства своих коллег, руководствуясь намерением защищать результаты кропотливого труда огромного коллектива КТРК за последние 4 года я принял не простое для себя решение участвовать в открытом конкурсе на замещение должности генерального директора КТРК.

Понимаю и осознаю вероятный шквал критики и негатива в связи с моим решением, но искренне верю, что мое участие в конкурсе будет содействовать ещё более активному участию и борьбе за победу каждого кандидата, что только будет способствовать Наблюдательному совету КТРК в выборе наиболее сильного и нужного в настоящее время для КТРК руководителя.

С уважением ко всем кандидатам и пожеланием победы сильнейшему, с сегодняшнего дня кандидат на пост генерального директора КТРК, Илим Карыпбеков".

Отметим, в конкурсе возможно также будет участвовать активист Адиль Турдукулов. Еще один кандидат подал заявку, но имя его не раскрывается. Ранее Илим Карыпбеков заявлял, что ни в коем случае не пойдет на второй срок пребывания на посту главы КТРК.


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URL: https://www.vb.kg/376770
Теги:
Адиль Турдукулов, выборы, конкурс, радио, телевидение, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, КТРК
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Комментарии
Билим
15.02.2019, 10:56

КТРК  должен быть морально нравственным. А у нас   Анжелика ведет передачу " Бактылуу айым"

Мыкы  -Мыкы шоу...

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