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Таштанбековым, чьи дети отравились угарным газом, выделили 100 тысяч сомов

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об оказании материальной помощи в размере 100 тысяч сомов семье Таштанбековых, чьи дети отравились угарным газом в ходе пожара.

В результате возгорания полностью сгорело жилище, в котором проживала семья в жилом массиве "Келечек". Накануне, 12 февраля, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи города Бишкек (3 детская больница) троих детей семьи Таштанбековых навестила вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова.

На сегодняшний день состояние детей оценивается как стабильно-тяжелое. Медицинский персонал 3 детской больницы осуществляет круглосуточный медицинский уход за ними.

О помощи другим семьям, которые также в последнее время пострадали от пожаров, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/376773
Теги:
гуманитарная помощь, пожар, правительство, Кыргызстан
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