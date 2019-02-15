Таштанбековым, чьи дети отравились угарным газом, выделили 100 тысяч сомов

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об оказании материальной помощи в размере 100 тысяч сомов семье Таштанбековых, чьи дети отравились угарным газом в ходе пожара.

В результате возгорания полностью сгорело жилище, в котором проживала семья в жилом массиве "Келечек". Накануне, 12 февраля, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи города Бишкек (3 детская больница) троих детей семьи Таштанбековых навестила вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова.

На сегодняшний день состояние детей оценивается как стабильно-тяжелое. Медицинский персонал 3 детской больницы осуществляет круглосуточный медицинский уход за ними.

О помощи другим семьям, которые также в последнее время пострадали от пожаров, не сообщается.