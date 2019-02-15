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"Пропавший" в Кыргызстане гражданин Германии Вилли Райфшнайдер нашелся

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- ВБ
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Гражданин Германии Вилли Райфшнайдер 1984 года рождения нашелся. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, после публикации в СМИ сообщения о его исчезновении он вышел на связь с родственниками. "Выяснилось, что с ним все в порядке", - кратко сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне был объявлен розыск Вилли Райфшнайдера, 1984 года рождения, который с 2016 по 2018 год находился в г.Бишкек. В последний раз Вилли выходил на связь с родственниками в ноябре 2018 года. Последнее место жительства, которое знают – село Лебединовка Аламединского района Чуйской области. Близкие родственники, граждане Германии, не смогли установить его местонахождение, и обратились в органы внутренних дел с просьбой помочь найти без вести пропавшего сына.

Почему мужчина ранее не выходил на связь с родственниками, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/376775
Теги:
Германия, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести, ГУВД
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