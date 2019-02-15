Жээнбеков: Подвиг воинов-афганцев - пример служения Родине

"Подвиг воинов, участвовавших в Афганской войне, останется примером служения Родине, патриотизма и защиты Отечества для молодежи!", - отметил Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными Силами Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 февраля на торжественном собрании, посвященном 30-летию вывода Советских войск из Афганистана.

Глава государства подчеркнул, что в рядах многонациональной Советской армии были более семи тысяч кыргызстанцев, которые исполнили свой долг, показали пример героизма.

"Длившаяся более 9 лет Афганская война оставила неизгладимый след в сердцах миллионов людей. Тысячи соотечественников лишились своих сыновей, братьев, отцов и мужей. В афганской войне погибли 248 наших соотечественников - кыргызстанцев. Полторы тысячи солдат получили ранения, молодые ребята стали инвалидами. Мы преклоняемся перед мужеством всех наших соотечественников, которые с героизмом исполнили свой воинский долг. Отдаем дань памяти и восславляем доблесть героев, сложивших свои головы в бою!", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что 247 кыргызстанцев были удостоены высших государственных наград СССР, два воина удостоились высшего звания Героя Советского Союза. Уроженцу села Арсланбоб Базар-Коргонского района Ошской области Юрию Исламову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Такой же высокой награды удостоился уроженец Сокулукского района Чуйской области Сергей Гущин.

Как констатировал Глава государства, Центральная Азия и сегодня находится в центре внимания мировой общественности. Одна из основных причин - ситуация в Афганистане.

"Сохранение мира и стабильности в регионе - остается актуальной задачей. Растет тенденция участия граждан в различных религиозно-экстремистских движениях, беспокоит тот факт, что некоторые примыкают к наемным террористам. Особенно беспокоят попытки террористов, получивших диверсионно-террористический опыт, обострить ситуацию в регионе. Этого никогда нельзя допустить. Афганистан - соседняя нам страна. По этому мы не можем оставаться равнодушными к ситуации, сложившейся в этой стране. Кыргызстан в рамках ООН, ШОС, ОДКБ и других международных организаций будет и далее усиливать меры по обеспечению безопасности в регионе", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан готов сотрудничать со всеми партнерами по реализации экономических, энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, имеет намерение в рамках энергетического проекта "CASA-1000" совместно с Таджикистаном экспортировать электроэнергию в Афганистан и Пакистан.

"За годы независимости мы узнали настоящую цену мира и стабильности. Не понаслышке знаем, насколько опасен международный терроризм и сепаратизм. Наш народ никогда не забудет, как воины-афганцы одними из первых пришли на помощь, чтобы защитить интересы государства и народа, когда Родина была в опасности. И сегодня воины-интернационалисты являются авангардом сил безопасности. Вы заслужили доверие и уважение народа Кыргызстана. Ваш патриотический дух является очень большим ресурсом в воспитании молодежи, распространении воинских традиций и укреплении безопасности страны. Ваш житейский опыт и сейчас необходим Вооруженным Силам, правоохранительным органам, государственным и общественным организациям", - обратился Глава государства к ветеранам Афганской войны, и выразил благодарность за их активную общественную работу.

Далее была объявлена минута молчания в честь соотечественников, геройски погибших в Афганской войне.

В заключение Президент отметил, что государство по возможности оказывает социальную поддержку ветеранам Афганской войны и наряду с другими социально-экономическими вопросами поступательно будут решаться и их вопросы.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил с 30-летием вывода Советских войск из Афганистана и пожелал стране мира и спокойствия, крепкого здоровья каждому кыргызстанцу. Ветеранам были вручены награды, торжественное собрание завершилось праздничным концертом.