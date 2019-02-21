База ГРС, где можно проверить, на ком числится машина, не работает?

Здраствуйте. Почему база ГРС не работает? Ввели систему "Безопасный город", оказывается, на меня зарегистрирована одна машина. Пытаюсь узнать, какая, но упираюсь в тупик!

И это в то время, когда все чиновники заявляют, что населению доступны все услуги, касаемые услуг ГРС!

Вот фото. Сначала мы заходим на сайт, чтобы проверить наличие авто, зарегистрированных на меня. А потом заходим на сайт ГРС, чтобы узнать, какая именно автомашина числится за моим именем. И всегда выходит табличка, что сервис недоступен. Обращаюсь к правительству, разрешите автовладельцам, которые продали автомобиль по доверенности и не могут найти, кто сейчас на ней ездит, написать заявление, что люди отдают эти автомашины в дар нашему государству на безвозмездной основе!

Тогда все, кто катается по доверенности, сразу побегут сами переоформляться!

Народную новость прислал возмущенный житель