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База ГРС, где можно проверить, на ком числится машина, не работает?

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- ВБ
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Здраствуйте. Почему база ГРС не работает? Ввели систему "Безопасный город", оказывается, на меня зарегистрирована одна машина. Пытаюсь узнать, какая, но упираюсь в тупик!

И это в то время, когда все чиновники заявляют, что населению доступны все услуги, касаемые услуг ГРС!

Вот фото. Сначала мы заходим на сайт, чтобы проверить наличие авто, зарегистрированных на меня. А потом заходим на сайт ГРС, чтобы узнать, какая именно автомашина числится за моим именем. И всегда выходит табличка, что сервис недоступен. Обращаюсь к правительству, разрешите автовладельцам, которые продали автомобиль по доверенности и не могут найти, кто сейчас на ней ездит, написать заявление, что люди отдают эти автомашины в дар нашему государству на безвозмездной основе!

Тогда все, кто катается по доверенности, сразу побегут сами переоформляться!

Народную новость прислал возмущенный житель


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URL: https://www.vb.kg/376779
Теги:
ГРС, транспорт, Кыргызстан
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Комментарии
Проро
21.02.2019, 17:24

Поддерживаю, надо же переоформлять. А трястись за пару тыр и подставлять преднего владельца

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