Глава МИД КР встретился с вице-президентом Земельного парламента Баварии

Молодой министр молодец справляется с работой. надо поддержат молодые кадры.
13 февраля 2019 г. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков в Мюнхене провел встречу с Вице-президентом Земельного парламента (Ландтага) Баварии Карлом Фреллером.
В ходе встречи обсуждены вопросы расширения сотрудничества Кыргызской Республики с Парламентом (Бундестаг) Германии и Земельным парламентом Федеральной земли Бавария.
Министр информировал о проводимых реформах в Кыргызстане в целях укрепления парламентской демократии в стране.
Карл Фреллер, подчеркивая дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, выразил готовность Ландтага Баварии к сотрудничеству с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. При этом Г.Фреллер выразил намерение посетить Кыргызстан с целью более активного взаимодействия.