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Глава МИД КР встретился с вице-президентом Земельного парламента Баварии

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- ВБ
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13 февраля 2019 г. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков в Мюнхене провел встречу с Вице-президентом Земельного парламента (Ландтага) Баварии Карлом Фреллером.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения сотрудничества Кыргызской Республики с Парламентом (Бундестаг) Германии и Земельным парламентом Федеральной земли Бавария.

Министр информировал о проводимых реформах в Кыргызстане в целях укрепления парламентской демократии в стране.

Карл Фреллер, подчеркивая дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, выразил готовность Ландтага Баварии к сотрудничеству с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. При этом Г.Фреллер выразил намерение посетить Кыргызстан с целью более активного взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/376780
Теги:
Германия, парламент, сотрудничество, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, МИД
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Комментарии
Спорт
15.02.2019, 13:15

Молодой министр молодец справляется с работой. надо поддержат молодые кадры.

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Арита
15.02.2019, 13:21

Кыргызстан стремиться к чему то большому и к этому дню скоро мы пребудем пока конечно дороги ремонтируют но когда все подлатают мы не будем теми кто ездит на моршрутках с пересадками а будет у нас свой сопственный автобус, и дай бох когда мы доедим до аерапорта был заправлен сомолет что бы мы могли доехать до космодрома а потом сядем в ракету и полетим на космос  может и до луны дойдем 

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