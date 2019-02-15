Глава МИД КР встретился с вице-президентом Земельного парламента Баварии

Кыргызстан стремиться к чему то большому и к этому дню скоро мы пребудем пока конечно дороги ремонтируют но когда все подлатают мы не будем теми кто ездит на моршрутках с пересадками а будет у нас свой сопственный автобус, и дай бох когда мы доедим до аерапорта был заправлен сомолет что бы мы могли доехать до космодрома а потом сядем в ракету и полетим на космос может и до луны дойдем