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На основании жалобы фотографа суд запретил митинговать у Белого Дома

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- Бакыт Стамов
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Сегодня Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить акции протеста возле Белого Дома до 25 февраля. В частности, против председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова. Об этом редакции VB.KG сообщила экс-директор санатория "Кыргызстан" Венера Маймендиева.

По ее словам, сегодня она получила на руки решение суда.

- Сегодня мы планировали выйти на митинг перед Белым Домом против Мирбека Асанакунова и перед этим мы уведомили мэрию за двое суток заранее. Но вчера вечером мне сказали, что сегодня будет судебное заседание, где судья приняла такое решение. Самое интересное, что суд основывался на жалобах двух граждан, которые работают возле Белого дома. Мол, мы их отвлекаем от работы и мешаем им. Одно заявление поступило от медработника и другое от фотографа, который работает напротив Белого Дома. По его словам, люди из-за нас не могут сфотографироваться. При этом на их заявлениях не стоят даты, - сказала она.

Вместе с этим собеседница редакции выразила убежденность, что здесь не обошлось без вмешательства самого председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова.

- Мы имеем конституционное право проводить мирные митинги. Согласно закону, акции протеста могут проводиться в любых местах, кроме военизированных, пограничных и тому подобных мест. Я, возможно, буду обжаловать это решение суда, так как думаю, что это не последнее давление на нас. До этого меня вызывали в правоохранительные органы по поводу баннера против Асанакунова, который мы разместили возле дороги к аэропорту "Манас". Он потом на совете федерации профсоюзов так и говорил, что позвонил кому-то и меня, мол, заставили собственноручно снять этот баннер, хотя это не соответствует действительности, - добавила Маймендиева.

Напомним, ранее в столице прошло несколько митингов против назначения Мирбека Асанакунова на пост председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, который он занял в январе 2017 года. В частности, митингующие ссылались на норму устава федерации профсоюзов, согласно которому этот пост может занять человек с пятилетним стажем на выборных профсоюзных должностях.


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URL: https://www.vb.kg/376784
Теги:
коррупция, митинг, Первомайский район, профсоюзы, суд, конфликт, Кыргызстан, Венера Маймендиева, Мирбек Асанакунов
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Комментарии
Штепсель
15.02.2019, 14:17

Четко придумали... Права заканчиваются, где начинаются права других)

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Жалоба модератору
Юрист
15.02.2019, 15:05

Штепсель

Четко придумали... Права заканчиваются, где начинаются права других)

Я думаю митинги как то пугает инвесторов где бывает митинги там экономический распад короче все такое, митинги только вред не только экономику нашей республики но для наших будущих поколений и детей.

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Жизнь
15.02.2019, 15:36

У нас в стране вечно не стабильность, это только к худшему. Народ тоже каждый раз не должны выйти на митинги! мы с этим только себя (худшую сторону) показывам на мировой аране, и политической, и экономической! Поэтому у нас отток инвестиций из страны 

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