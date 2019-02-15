Министрам Кудайбердиевой и Панкратову - выговор, Чолпонбаеву-предупреждение

Сегодня, 15 февраля, на очередном заседании правительства под председательством Мухаммедкалыя Абылгазиева объявлен выговор министрам экономики – Олегу Панкратову, образования и науки – Гульмире Кудайбердиевой. Главе министерства здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву – предупреждение. Наказать ряд чиновников за недостаточную работу предложил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- В частности, за некачественную работу в области привлечения инвестиций, за недостаточную работу в области содержания матрезервов, за неслаженную работу между ведомствами объявить выговор министру экономики Олегу Панкратову, главе Госагентства по привлечению инвестиций Адилбек уулу Шумкару, статс-секретарю Минкультуры Бактыбеку Секимову, директору Госагентства по строительству, архитектуры и ЖКХ Бактыбеку Абдиеву. За издание некачественных учебников - министру образования Гульмире Кудайбердиевой, ее заместителю Надире Жусупбековой, - заявил вице-премьер.

Кроме этого, выговоры объявлены полпредам правительства в Джалал-Абадской области - Кыянбеку Сатыбалдиеву, в Ошской области - Байышу Юсупову, а также шестнадцати главам и заместителям районных администраций.

Назначено дисциплинарное наказание в виде предупреждения: министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, директору Госэкотехинспекции Джолдошбеку Джунушеву, главе Госслужбы миграции Болотбеку Ибраимжанову, главе ФОМС Айбеку Калиеву, за плохую работу по мониторингу ухудшения воздуха в столице - главе ГАОСиЛХ Абдыкалыку Рустамову.

Освобождены от должностей главы администрации - Ак-Сууйского и Тонского района, заместитель Ноокенского района.

По итогам заседания также премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил отныне забирать мобильные телефоны у членов правительства, чтобы "не игрались в них" во время обсуждения важных вопросов.