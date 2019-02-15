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Министрам Кудайбердиевой и Панкратову - выговор, Чолпонбаеву-предупреждение

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- Оксана Гут
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Сегодня, 15 февраля, на очередном заседании правительства под председательством Мухаммедкалыя Абылгазиева объявлен выговор министрам экономики – Олегу Панкратову, образования и науки – Гульмире Кудайбердиевой. Главе министерства здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву – предупреждение. Наказать ряд чиновников за недостаточную работу предложил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- В частности, за некачественную работу в области привлечения инвестиций, за недостаточную работу в области содержания матрезервов, за неслаженную работу между ведомствами объявить выговор министру экономики Олегу Панкратову, главе Госагентства по привлечению инвестиций Адилбек уулу Шумкару, статс-секретарю Минкультуры Бактыбеку Секимову, директору Госагентства по строительству, архитектуры и ЖКХ Бактыбеку Абдиеву. За издание некачественных учебников - министру образования Гульмире Кудайбердиевой, ее заместителю Надире Жусупбековой, - заявил вице-премьер.

Кроме этого, выговоры объявлены полпредам правительства в Джалал-Абадской области - Кыянбеку Сатыбалдиеву, в Ошской области - Байышу Юсупову, а также шестнадцати главам и заместителям районных администраций.

Назначено дисциплинарное наказание в виде предупреждения: министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, директору Госэкотехинспекции Джолдошбеку Джунушеву, главе Госслужбы миграции Болотбеку Ибраимжанову, главе ФОМС Айбеку Калиеву, за плохую работу по мониторингу ухудшения воздуха в столице - главе ГАОСиЛХ Абдыкалыку Рустамову.

Освобождены от должностей главы администрации - Ак-Сууйского и Тонского района, заместитель Ноокенского района.

По итогам заседания также премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил отныне забирать мобильные телефоны у членов правительства, чтобы "не игрались в них" во время обсуждения важных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/376785
Теги:
Кубатбек Боронов, Мухамметкалый Абулгазиев, Олег Панкратов, Минэкономики, наказание, образование, правительство, Кыргызстан, Айбек Калиев, Гульмира Кудайбердиева, Космосбек Чолпонбаев, учебники
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Комментарии
Молодец
15.02.2019, 15:38

Абылгазиев эркек. правильно все сделал.

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Нурлан
15.02.2019, 15:54

Вахаха, Кудайбердиевой и Панкратову выговоры влепил, а друга своего Чолпонбаева не стал наказывать, обидеться же! Курам на смех, почему не наказал Омурбекову как курирующего вице премьера и Аскарова как курирующего по экономике. Они все конечно плохо работают, но по моему в сторону Кудайбердиевой и Панкратова было критики гораздо меньше чем в сторону Чолпонбаева. Его вообще надо гнать метлой. Клоунада, в отствку пора ему, этому премьеру! Фу

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