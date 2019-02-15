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В здании Союза архитекторов будет Академия Манаса

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- Бакыт Стамов
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В теперь уже бывшем здании Союза архитекторов КР будет Национальная Академия Манаса и Чингиза Айтматова. Об этом президенту Союза архитекторов Алымбеку Абдраимову сообщили в письме Департамента государственных зданий Управления делами президента КР, которое он получил сегодня сразу после публикаций VB.KG.

В свое оправдание ведомство из аппарата президента ссылается на соответствующий указ главы государства о создании этой академии.

Кроме этого, в этом здании будут размещаться и другие государственные органы. Какие именно, в департаменте не стали уточнять.

Также в ведомстве не оставили без внимания слова главы Союза архитекторов о том, что их выгнали без всяких уведомлений и постановлений.

"Сотрудниками департамента неоднократно направлялись письма и уведомления о необходимости освобождения занимаемых Союзом архитекторов КР помещения для размещения государственных органов. Кроме того, были предложены Союзу архитекторов помещения в других государственных зданиях", - ответили в ведомстве на критику Абдраимова.

Вместе с тем добавив, что "Союз архитекторов КР является общественной организацией с частной формой собственности, которая ведёт коммерческую деятельность, может самостоятельно найти помещение для размещения своих сотрудников".

Между тем президент Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов высказал удивление сообщением ведомства о том, что они неоднократно получали уведомления.

- Я не буду здесь вступать в полемику. Пусть они покажут эти документы, на которых должны стоять подписи наших сотрудников о получении их. Но речь сейчас не об этом. Мы не отдадим это здание, в котором десятки лет трудились наши архитекторы, - сказал он VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/376787
Теги:
госимущество, президент, рейдерство, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Алымбек Абдраимов
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Комментарии
Ольга
15.02.2019, 18:33

Чем будут заниматься в Академии? Еще кучу дармоедов посадят народу на шею?  Для кого интересно приготовлены теплые места да еще и с хорошими зарплатами? Надо патриотизм воспитывать со школы, а не устраивать показуху.

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Миша
15.02.2019, 19:22

Я полностью поддержу идею создание Академия Манаса. Нужно пропагандировть национальную идеялогию через эту Академию.

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Баха
15.02.2019, 19:22

В таких ситуациях даже не знаешь кому верить. Понимаю, если частники пришли и захватили- это рейдерство. А когда с гос учреждения, да еше по указу президента страны- значит уведомления были. И нечего вонять. Союз архитекторов наверняка получал уведомления. Другой вопрос: почему не освободили заранее? 

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Юра
15.02.2019, 19:30

А чем занимался союз архитекторов ? Что то с архитектурой у нас совсем плохо... 

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