В здании Союза архитекторов будет Академия Манаса

В теперь уже бывшем здании Союза архитекторов КР будет Национальная Академия Манаса и Чингиза Айтматова. Об этом президенту Союза архитекторов Алымбеку Абдраимову сообщили в письме Департамента государственных зданий Управления делами президента КР, которое он получил сегодня сразу после публикаций VB.KG.

В свое оправдание ведомство из аппарата президента ссылается на соответствующий указ главы государства о создании этой академии.

Кроме этого, в этом здании будут размещаться и другие государственные органы. Какие именно, в департаменте не стали уточнять.

Также в ведомстве не оставили без внимания слова главы Союза архитекторов о том, что их выгнали без всяких уведомлений и постановлений.

"Сотрудниками департамента неоднократно направлялись письма и уведомления о необходимости освобождения занимаемых Союзом архитекторов КР помещения для размещения государственных органов. Кроме того, были предложены Союзу архитекторов помещения в других государственных зданиях", - ответили в ведомстве на критику Абдраимова.

Вместе с тем добавив, что "Союз архитекторов КР является общественной организацией с частной формой собственности, которая ведёт коммерческую деятельность, может самостоятельно найти помещение для размещения своих сотрудников".

Между тем президент Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов высказал удивление сообщением ведомства о том, что они неоднократно получали уведомления.

- Я не буду здесь вступать в полемику. Пусть они покажут эти документы, на которых должны стоять подписи наших сотрудников о получении их. Но речь сейчас не об этом. Мы не отдадим это здание, в котором десятки лет трудились наши архитекторы, - сказал он VB.KG.