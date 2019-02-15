В Бишкеке откроются кружки для особенных детей

Глава муниципальной администрации мэрии Бишкека по Октябрьскому району Ренат Айтымбетов совместно с директором центра детского творчества "Шайыр балалык" Неллей Амантаевой и представителем Центра образования района в жилом массиве "Көк-Жар" определили помещение для организации кружков (рисование, шахматы, шашки, танцы и.т.д.) для детей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь 150 детей смогут посещать различные кружки по развитию, в том числе уроки по рисованию, прикладному творчеству и хореографии. Дети будут распределены по классам в соответствии с возрастом и интересами.

Напомним, что в центре детского творчества Октябрьского района "Шайыр балалык" работает 83 кружка, которые посещают порядка 4.682 детей и подростков.