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Все сказанное в судах теперь будет фиксироваться в видео- и аудиоформате

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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На прошлой неделе в Октябрьском районном суде Бишкека состоялась презентация системы аудио- и видеопротоколирования.

Запись судебных процессов способствует повышению качества отправления правосудия, считает директор Судебного департамента при ВС КР Рустам Ибраимов. В частности, невозможно будет исказить ход процесса, слова, действия сторон и самого судьи. Тем самым споры при рассмотрении дел будут сведены на нет.

- Сейчас есть недовольные, которые говорят, что их слова не так записал секретарь, что в протоколе упущены моменты. Теперь этого не будет. Идет процесс – идет аудио- и видеофиксация, которая сразу сохраняется в едином центре. Удалить запись невозможно, исправить тоже нельзя. Копию электронного протокола участникам процесса могут скачать на диск, - отметил Ибраимов.

При этом доступ к определенной записи будут иметь только секретарь и судья по этому процессу. Безопасность самой системы предусмотрена: работает закрытая, распределенная по всей республике, защищенная корпоративная информационная сеть.

Также, со слов Рустама Ибраимова, внедрение проекта позволит сократить время и ресурсы.

- К примеру, бывает, что свидетель по делу живет далеко или сам осужденный, отбывающий наказание в другом регионе. Чтобы не возить его в Бишкек из-за одного процесса, тратить деньги и т.п. его можно допросить дистанционно – онлайн, - объяснил директор Судебного департамента.

По его данным, в Кыргызстане 72 местных суда, в них 159 залов заседаний. В 73 из них уже установлено аудио- и видеопротоколирование на сумму 102 млн сомов. В частности, в областных центрах, в Бишкеке и Чуйской области. До конца 2019 года Судебный департамент планирует внедрить автоматизированную систему поэтапно по всей республике.


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URL: https://www.vb.kg/376792
Теги:
Верховный суд, судебная реформа, судья, видеонаблюдение, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
312
18.02.2019, 10:33

а толку? все равно когда надо они почему то не будут работать, это как с камерами на груди  у гаишников. тем более этой власти не нужен честный и справедливый суд, иначе их самих пересадят. 

+1
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Поул
18.02.2019, 10:51

молодцы! но я думал что у нас так, все записываться будут. Ну лучше поздно чем никогда

Дерзайте!

+1
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Читатель
18.02.2019, 10:51

Ничего страшного. Если камеры не будут работать, из-за отсутствия света или поломки аппаратуры, нужно просто переносить заседания на следующий день или переходить в другой зал. За умышленную организацию неисправности или порчу, привлекать к ответственности председателей судов. Тогда срывов не будет. В край, можно организовать выездное заседание в соседний район. А всю эту процедуру нужно взять на контроль Аппарату Президента КР. Вот тогда срывы будут исключены

+1
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Есть
18.02.2019, 10:52

Это для прозрачность судебных систем, я думаю мы увидим хорошие результаты.

+1
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Правда
18.02.2019, 11:07

Так и надо, теперь судебное дело будет справедливее Жээнбеков правильно сделал  

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Заяц
18.02.2019, 12:36

Мдааа, откуда у нынешней власти столько ботов? В последнее время их очень много стало. И все какие-то примитивные. Ваще у власти дела плохи, что идут ва банк, создавая иллюзию своей работы и что народ всем доволен? 

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Сутер
18.02.2019, 13:41

Надо законодательно обязать чтобы все процессы записывались и разрешали так же участникам записывать. А то есть ушлые судьи которые запрещают свою безграмотность записывать

0
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Читатель
18.02.2019, 14:57

Стоимость комплекта для подобных целей обошлась в 20 тыс $. Для сравнения - в России почему-то подобные системы обошлись в 5 тыс. долларов за комплект для одного суда.

Каким образом цены для Кыргызстана оказались в 4 раза выше ?

За 20 тыс.$ можно все здание суда утыкать видеокамерами, включая туалеты. Коррупция... Когда же нажрутся ?!

0
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