Все сказанное в судах теперь будет фиксироваться в видео- и аудиоформате

На прошлой неделе в Октябрьском районном суде Бишкека состоялась презентация системы аудио- и видеопротоколирования.

Запись судебных процессов способствует повышению качества отправления правосудия, считает директор Судебного департамента при ВС КР Рустам Ибраимов. В частности, невозможно будет исказить ход процесса, слова, действия сторон и самого судьи. Тем самым споры при рассмотрении дел будут сведены на нет.

- Сейчас есть недовольные, которые говорят, что их слова не так записал секретарь, что в протоколе упущены моменты. Теперь этого не будет. Идет процесс – идет аудио- и видеофиксация, которая сразу сохраняется в едином центре. Удалить запись невозможно, исправить тоже нельзя. Копию электронного протокола участникам процесса могут скачать на диск, - отметил Ибраимов.

При этом доступ к определенной записи будут иметь только секретарь и судья по этому процессу. Безопасность самой системы предусмотрена: работает закрытая, распределенная по всей республике, защищенная корпоративная информационная сеть.

Также, со слов Рустама Ибраимова, внедрение проекта позволит сократить время и ресурсы.

- К примеру, бывает, что свидетель по делу живет далеко или сам осужденный, отбывающий наказание в другом регионе. Чтобы не возить его в Бишкек из-за одного процесса, тратить деньги и т.п. его можно допросить дистанционно – онлайн, - объяснил директор Судебного департамента.

По его данным, в Кыргызстане 72 местных суда, в них 159 залов заседаний. В 73 из них уже установлено аудио- и видеопротоколирование на сумму 102 млн сомов. В частности, в областных центрах, в Бишкеке и Чуйской области. До конца 2019 года Судебный департамент планирует внедрить автоматизированную систему поэтапно по всей республике.